Un año después del final del manga “Jujutsu Kaisen”, Gege Akutami se unió a Yuji Iwasaki para trabajar en una secuela ambientada en el año 2086, 68 años después de la obra original, y centrada en Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (Simurianos) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción. “Jujutsu Kaisen Modulo” terminó el 8 de marzo de 2026 tras una serialización corta de 25 capítulos. Pero este no es el único manga que terminó este año.

“Black Clover” finalizó oficialmente en Japón el 1 de mayo de 2026 después de 11 años de publicación. La historia creada por Yūki Tabata y que destaca por su acción concluyó con un volumen especial de tres capítulos (del 390 al 392) publicado en la revista Jump GIGA. No obstante, el autor tiene preparado un capítulo especial adicional.

Asimismo, el manga de “Chainsaw Man”, escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto, llegó oficialmente a su fin el 25 de marzo de 2026, al concluir su segunda parte con el capítulo 232. Esta historia cerró con un total de 24 volúmenes recopilatorios. Entonces, ¿cuáles son los mangas que terminan en los próximos meses?

LISTA DE MANGAS QUE LLEGAN A SU FIN EN LOS PRÓXIMOS MESES DEL 2026

1. Sakamoto Days

El arco final de “Sakamoto Days” de Yuto Suzuki ya empezó, así que el desenlace de la historia del asesino a sueldo más temido del mundo está cada vez más cerca. Aunque aún no hay fecha oficial para el capítulo final, se estima que terminará a fines de 2026, ya que la obra entró en su “Batalla Final” (Final Battle).

"Sakamoto Days", escrita e ilustrada por el mangaka Yuto Suzuki, se serializa desde noviembre de 2020 en la reconocida revista semanal Weekly Shōnen Jump (Foto: Shueisha)

2. Blue Box

“Blue Box” (“Ao no Hako”) se acerca a su desenlace con la conclusión de sus torneos principales. Aunque la historia romántica y deportiva de Koji Miura aún no tiene fecha exacta confirmada de finalización, todo parece indicar que sucederá en los últimos meses de este año.

La autora Kouji Miura envió una carta oficial a los fans durante la Jump Festa confirmando que el manga está “acercándose a su conclusión”.

Tras más de una década de publicación, “Blue Box”, la obra de Yuki Tabata, se encuentra en su arco final y sus capítulos definitivos están por publicarse (Foto: Netflix)

3. Witch Watch

El manga “Witch Watch” aún no tiene una fecha de finalización exacta, pero ya se encuentra en su fase final (Parte 3). La serie creada por Kenta Shinohara comenzó la recta definitiva de su historia en la revista Weekly Shōnen Jump a finales de 2025, así que se estima que concluya a finales de 2026.

4. Ultimate Exorcist Kiyoshi

El manga “Ultimate Exorcist Kiyoshi”, escrito e ilustrado por Shōichi Usui, actualmente sigue en publicación en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump y plataformas oficiales como Manga Plus. Pero entró en su etapa de batallas decisivas y su arco final para concluir este año.

5. Owari no Seraph

El manga “Owari no Seraph” (“Seraph of the End: Vampire Reign”), escrito por Takaya Kagami e ilustrado por Yamato Yamamoto, terminará con el lanzamiento de su Volumen número 37. Los episodios finales se centran en la batalla decisiva que envuelve a Yūichirō, Mikaela y el Primer Progenitor, y llegarán a finales del 2026.

La revista Jump SQ planea el cierre de "Owari no Seraph" gracias a la conclusión de sus batallas más importantes (Foto: Wit Studio)

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