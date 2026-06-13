The Culling Game es uno de los arcos más importantes de “Jujutsu Kaisen”, por lo tanto, los fanáticos del popular anime basado en el manga de Gege Akutami esperan con ansias la cuarta temporada, que ya fue confirmada y que adaptará la segunda parte de este brutal torneo de supervivencia orquestado por el villano Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad a través de energía maldita. Si no estás dispuesto a esperar, puedes recurrir al material original, que terminó el 30 de septiembre de 2024 con la publicación del capítulo 271 y cierra la historia principal.

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No obstante, ese no fue el final del universo, ya que el 8 de septiembre de 2025, Gege Akutami se unió al ilustrador Yuji Iwasaki para publicar una secuela, “Jujutsu Kaisen Modulo”, que se ambienta en el año 2086, exactamente 68 años después de los eventos de la serie principal, y mezcla la energía maldita con tecnología avanzada y amenazas espaciales.

Esta secuela de ciencia ficción y acción sigue a Yuka Okkotsu y su hermano Tsurugi Okkotsu (nietos de Yuta y Maki), quienes operan como hechiceros en una sociedad futurista que ya conoce la existencia de las maldiciones. La paz de la Tierra se rompe con la invasión de los Simurianos, una raza alienígena capaz de absorber y moldear la energía maldita para crear híbridos biomecánicos mortales.

El volumen final del manga "Jujutsu Kaisen Modulo" (Volumen 3), que salió a la venta el 1 de mayo de 2026 en Japón, incluye un capítulo extra especial (Foto: Shueisha)

EL NUEVO Y ESPERADO LANZAMIENTO DE “JUJUTSU KAISEN MODULO”

Aunque el manga de “Jujutsu Kaisen Modulo” fue un rotundo éxito comercial y de audiencia en Japón y a nivel internacional, terminó el 9 de marzo de 2026. No obstante, el tercer y último volumen, que se publicó el 1 de mayo de 2026 en Japón, incluyó un capítulo corto especial de cuatro páginas que causó un gran revuelo entre la comunidad de seguidores.

El capítulo extra mostró una versión anciana de Aoi Todo viviendo en el año 2086, reveló que, en el pasado, Yuji Itadori y Todo entrenaron juntos a un nuevo personaje llamado Miyaguni y otras revelaciones. Pero este tomo y los anteriores (en formato físico) solo están disponibles en su idioma original.

Los 25 capítulos de “Jujutsu Kaisen Modulo” están disponibles en inglés (en formato digital) en la aplicación oficial y sitio web de Manga Plus y la bóveda digital de Viz Media Shonen Jump. Pronto, los fans también podrán adquirir el primer volumen en formato físico.

La cuenta oficial de Viz Media en X, anunció su emocionante programación de primavera de 2027, que incluye el debut en inglés del manga secuela “Jujutsu Kaisen Modulo”. Por lo pronto, solo se ha confirmado la fecha de lanzamiento del primer volumen, pero se espera que otros dos lleguen en los siguientes meses.

También se señaló que, varias semanas antes del lanzamiento oficial, estará disponible un enlace para reservar las copias físicas y digitales del manga.

La descripción del anuncio de “Jujutsu Kaisen Modulo”

“68 años después del Juego de la Eliminación, los hermanos Yuka y Tsurugi Okkotsu se ven envueltos en un conflicto galáctico cuando una raza alienígena llega a la Tierra. Jujutsu Kaisen Modulo, Vol. 1, con historia de Gege Akutami e ilustraciones de Yuji Iwasaki, se publicará en la primavera de 2027.”

La edición física del volumen 1 del manga "Jujutsu Kaisen Módulo" añade varias secciones exclusivas para los coleccionistas como las fichas de personajes (Foto: Shueisha)

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