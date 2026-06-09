Cuando el fandom de “Jujutsu Kaisen” habla de la segunda temporada del anime en tono casi reverencial, no es una exageración. Y es que esta entrega marcó un antes y un después dentro de la franquicia, instalándose como uno de los grandes referentes del shōnen contemporáneo gracias a su nivel de animación y a cómo cambió la manera en que muchos miran la serie. Así, ahora que llegó a HBO Max, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre la historia antes de darle play. ¡Prepárate para sumarla a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” se basa en el manga homónimo de Gege Akutami y está producido por el aclamado estudio MAPPA.

En su segunda entrega, Shōta Goshozono asumió la dirección y el resultado dejó satisfechos a miles de fans alrededor del mundo.

Sayaka Koiso y Tadashi Hiramatsu, por su parte, estuvieron a cargo del diseño de personajes, mientras que Yoshimasa Terui fue el compositor de la banda sonora.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La temporada 2 del anime “Jujutsu Kaisen” se divide en dos arcos narrativos.

El primero, “Hidden Inventory / Premature Death”, se sitúa en el 2006 y sigue a un joven Satoru Gojo y a Suguru Geto durante sus años como estudiantes.

Este bloque funciona como precuela directa de la película “Jujutsu Kaisen 0” y de la primera temporada, al explorar cómo una profunda amistad derivó en una enemistad definitiva.

Por otro lado, el segundo arco, “Shibuya Incident”, regresa al presente narrativo del 2018.

Este se centra en una aterradora noche de Halloween, cuando el distrito de Shibuya se convierte en campo de batalla entre hechiceros y maldiciones en una guerra abierta, cuyas secuelas cambian por completo el rumbo de la historia.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿CUÁNDO LLEGÓ LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” A HBO MAX?

La segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” está disponible en HBO Max Latinoamérica desde el martes 9 de junio del 2026, con un total de 12 episodios liberados hasta el momento.

Cabe resaltar que la primera temporada de la serie también forma parte del catálogo de la plataforma, lo que permite ver sus capítulos de corrido en el servicio de streaming y luego continuar con el bloque de precuela que ofrece la segunda entrega.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La temporada 2 del anime "Jujutsu Kaisen" cuenta con 23 episodios en total, divididos de forma continua en dos partes (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí