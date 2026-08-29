Después de que un voraz incendio provocado consume la Aldea Occidental, amenazando la vida de los niños gigantes que duermen y de los padres heridos, y Jinbe se convierte en el héroe del anterior episodio de “One Piece”, los fans de la popular y longeva serie anime basada en la obra de Eiichirō Oda, esperan con ansias el próximo capítulo para ver si se producirá un enfrentamiento entre Gunko y los Sombrero de Paja, y la siguiente crisis que afectará la isla de los gigantes. Entonces, ¿qué pasará en el próximo capítulo? ¿Cuándo se estrenará y cómo verlo?

En “Elbaph in Flames! Jinbe’s Shoulder Throw Explodes” (“Elbaf en llamas: ¡explota! El Ipponzeoi de Jinbe”), Jinbe utiliza sus poderosas técnicas de Gyojin Karate para combatir el fuego. Aunque logra salvar a los niños, aún no están fuera de peligro, ya que todavía se encuentran bajo un extraño control mental.

En tanto, Luffy, Zoro y Sanji cuidan del debilitado Príncipe Loki, que revela información crucial sobre los Caballeros de los Dioses (Knights of God). El episodio termina con Gunko, miembro de la Caballería Divina, irrumpiendo en el barco de Colon.

En el episodio 1175 del longevo y popular anime "One Piece", Loki dice que solo ayudará a quienes estén sobre su espalda (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1175 DE “ONE PIECE”

El episodio 1176 de “One Piece” se estrenará el domingo 30 de agosto de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 5 de septiembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1176?

El episodio 1176, que pertenece al arco de Elbaph, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1176 DE “ONE PIECE”?

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 30 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 30 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 30 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 30 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 30 de agosto España 6:00 p.m. del domingo 30 de agosto

TRÁILER DEL EPISODIO 1176 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1176 DE “ONE PIECE”?

En el avance de “The Threat of the Arrow-Arrow Fruit – Gunko vs. the Straw Hats” (“La amenaza de la Fruta del Diablo Flecha! ¡Gunko contra la tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja!”), episodio 1176 de “One Piece”, Gunko despliega todo el potencial de su letal habilidad basada en flechas y da indicios de la frialdad con la que planea ejecutar su misión.

Mientras Usopp utiliza sus técnicas de plantas explosivas para intentar contener la invasión y proteger a los habitantes locales, los Sombrero de Paja se dividen para luchar y evacuar a los gigantes heridos.

En el episodio 1176 de la serie anime "One Piece", los niños gigantes continúan bajo el control mental (Foto: Toei Animation)

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