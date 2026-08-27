Para la esperada secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), la popular franquicia promete los combates más brutales, emocionales y complejos de toda la obra de Koyoharu Gotōge. Mientras Tanjiro Kamado se recupera después de su última batalla, el resto de los Cazadores de Demonios se enfrentarán a las altas esferas de los demonios. De hecho, un grupo tendrá que lidiar con Kokushibo, que es el más poderoso después de Muzan Kibutsuji.

Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya Shinazugawa necesitarán unir fuerzas para lidiar con la Luna Superior Uno. Al tratarse de un rival muy poderoso, se requerirá el esfuerzo combinado de tres de los Pilares más fuertes junto con un gran cazador.

Pero ese no es el único demonio al que los compañeros de Tanjiro se enfrentarán en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Aunque no es igual de poderosa que Kokushibo, Nakime es clave en la nueva entrega de la trilogía que adapta el final de la obra de Koyoharu Gotōge.

Nakime es la dueña absoluta y controladora del Castillo Infinito en trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN A NAKIME EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

El rol principal de Nakime en el arco “Infinity Castle” de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es actuar como estratega espacial y operadora táctica de la fortaleza, a la que Muzan Kibutsuji se traslada y lleva a todos tras ser emboscado y atacado en conjunto en la mansión de Kagaya Ubuyashiki.

Derrotar a Nakime es la máxima prioridad estratégica de los cazadores en la segunda fase del enfrentamiento final porque ella controla por completo el campo de batalla. Mientras Nakime siga activa, la victoria contra Muzan Kibutsuji es aún más complicada.

Por lo tanto, estos son los encargados de luchar contra la Demonio de la Biwa:

Mitsuri Kanroji (La Pilar del Amor) : El Pilar del Amor usa ataques rápidos y flexibles.

: El Pilar del Amor usa ataques rápidos y flexibles. Obanai Iguro (Pilar de la Serpiente): El Pilar de la Serpiente aporta ataques precisos.

La Pilar del Amor intentará atacar a Nakime frontalmente usando la flexibilidad y el enorme alcance de su respiración. Mientras que el Pilar de la Serpiente actuará en perfecta sincronía con Mitsuri.

Mitsuri Kanroji tendrá una gran batalla en la segunda parte de "Demon Slayer: Infinity Castle", que aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue en 2027 (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES NAKIME?

En “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Nakime, también conocida como la Demonio de la Biwa, es la leal asistente de Muzan Kibutsuji y la encargada de controlar la fortaleza dimensional. Este demonio ocupó el puesto de la Luna Superior Cuatro tras la muerte de Hantengu.

Antes de convertirse en demonio, Nakime era una música casada con un hombre ludópata, a quien asesinó tras un ataque de ira. Cuando descubre que matar le da una intensidad que mejoraba su arte, comete más crímenes hasta conocer a Muzan.

Poderes y habilidades

Alteración del espacio

Teletransportación

Separación táctica

Desprendimiento ocular

Evasión perfecta

Resistencia demoníaca

Obanai Iguro en una escena de la película anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle". El pilar de la serpiente tendrá un rol clave en la secuela (Foto: Ufotable / TOHO)

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