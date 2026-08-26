Los fanáticos de “Kimetsu no Yaiba” que deseaban volver a ver “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) en la comodidad de sus casas debieron esperar un año, debido al éxito en taquilla de la primera entrega de la trilogía que adapta el final de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios. Pero a partir del 28 de julio, pueden revivir los mejores momentos de esta película en Crunchyroll y otras plataformas de streaming.

El galardonado largometraje que adapta la primera parte del final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge recaudó más de 740,5 millones de dólares a nivel mundial. Además, se posicionó en el Top 10 de taquilla global de su año, superando en recaudación a grandes producciones norteamericanas como “Superman” y “Los Cuatro Fantásticos”.

Tras su lanzamiento en Crunchyroll, “Demon Slayer: Infinity Castle” rompió el récord histórico de la plataforma al superar las 84 mil calificaciones con un promedio sobresaliente de 4,9 estrellas, arrebatándole el primer puesto de popularidad a “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”. Pero estas no son las únicas razones por las que debes ver esta película en streaming.

Shinobu Kochō, la Pilar del Insecto, en un momento intenso durante la batalla contra la Luna Superior Dos, Doma, en la película "Demon Slayer: Infinity Castle I" (Foto: Ufotable)

ESTAS SON LAS RAZONES POR LAS QUE DEBES VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL

1. Revivir los mejores momentos

La primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” no solo incluye emocionantes e impactante batallas, también cuenta con emotivos momentos como el sacrificio de Shinobu Kochō, quien no pudo completar su venganza contra Doma, pero dejó que la Luna Superior Dos la absorbiera para causarle un daño que letal y que sus compañeros completaran el trabajo en la esperada secuela.

Otro de los momentos clave que puedes volver a ver es la batalla de Akaza contra Tanjiro y Giyu Tomioka. Esta secuela destaca no solo por el enfrentamiento y la animación, también porque presenta el pasado de la Luna Superior 3.

2. Puedes analizar cada detalle

Si eres de los fans que acudió al cine más de una vez para ver “Demon Slayer: Infinity Castle I”, probablemente descubriste más detalles de la popular película anime en cada visita. Si decides repetir la experiencia en Crunchyroll, Netflix u otra plataforma de streaming podrías descubrir otros pequeños detalles.

Puedes pausar la película en el momento que desees o regresar a la anterior escena por si te perdiste de algo en el diálogo y las secuencias de acción.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 12 de septiembre de 2025 y recaudó más de 740,5 millones de dólares a nivel mundial (Foto: Ufotable)

3. El doblaje y los subtitulos

Sin duda, puedes volver a ver “Demon Slayer: Infinity Castle” en su idioma original y con subtítulos en inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, castellano, árabe, ruso, polaco, portugués europeo, chino y más.

Pero también es posible ver la cinta con doblaje en inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, español castellano, catalán, ruso, hindi, tamil, telugu, tailandés, polaco (voz en off), bahasa indonesio, vietnamita, y otros.

4. Preparación para la secuela

Aunque aún falta mucho para la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” (que todavía no tiene fecha de estreno), puedes volver a ver la primera entrega para prepararte para las próximas batallas. Te permite repasar el nivel de poder de las Lunas Superiores antes de futuros estrenos.

Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, se enfrentó a Akaza en la exitosa película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", que llegó a streaming el 28 de julio de 2026 (Foto: Ufotable)

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