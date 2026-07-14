“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) logró alcanzar la histórica cifra de 793 millones de dólares a nivel global, se conviritió en la película extranjera más taquillera en la historia de la taquilla estadounidense y se posicionó como la segunda película más taquillera de la historia de Japón, solo por detrás de “Mugen Train”. Por lo tanto, no es una sorpresa que tardara tanto en llegar a streaming. Un año después de su estreno en Japón finalmente estará disponible en Crunchyroll.

No obstante, no es la única plataforma de streaming ni la única manera en la que los fans podrán volver a disfrutar de los momentos de tensión y las emocionantes batallas de la que la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. A continuación, te comparto lo que necesitas saber para ver este taquillero largometraje.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” EN STREAMING?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, que ha ganado varios premios y continúa acumulando nominaciones, estará disponible en Crunchyroll a partir del 28 de julio de 2026 a las 8:00 am PT (Hora del Pacífico), tanto doblada como subtitulada.

La fecha de estreno en streaming coincide con el lanzamiento digital en Japón, donde las ediciones físicas en Blu-ray y DVD estarán disponibles a partir del 29 de julio de 2026.

Akaza, la poderosa Luna Superior que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", confía plenamente en las artes marciales a través de su Técnica de Sangre Demoniaca (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ¿TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN OTRAS PLATAFORMAS?

“Demon Slayer: Castillo Infinito Parte 1” también llegará a Netflix el martes 28 de julio de 2026, no obstante, solo estará disponible en la plataforma de streaming de la N roja para los fans de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

Además, la versión digital de “Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible para su compra anticipada en Norteamérica a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

¿CÓMO COMPRAR LA VERSIÓN DIGITAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”?

Para comprar la película en formato digital, puedes adquirirla mediante la modalidad de preventa (Pre-Order) en las principales tiendas multimedia de internet. La película estará disponible oficialmente para ver a partir del 28 de julio de 2026. Estos son los pasos para realizar la compra digital:

Elige tu tienda de preferencia: Ingresa con tu usuario habitual a plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play o YouTube. Busca la película: Escribe “Demon Slayer: Infinity Castle” o “Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito” en el buscador del servicio. Selecciona la opción de compra: Pulsa el botón de “Reservar”, “Pre-order” o “Comprar”. Precio aproximado: El costo estipulado de preventa en las tiendas principales es de 19.99 dólares.

Para comprar la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" en formato digital, puedes adquirirla mediante la modalidad de preventa (Pre-Order) en las principales tiendas multimedia (Foto: Ufotable / TOHO)

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