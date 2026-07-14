La exitosa película "Demon Slayer: Infinity Castle" llega en su edición digital y en el servicio de streaming Crunchyroll (Foto: Ufotable)
La exitosa película "Demon Slayer: Infinity Castle" llega en su edición digital y en el servicio de streaming Crunchyroll (Foto: Ufotable)
Nelly Osco
Nelly Osco

” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) logró alcanzar la histórica cifra de 793 millones de dólares a nivel global, se conviritió en y se posicionó como la segunda película más taquillera de la historia de Japón, solo por detrás de “Mugen Train”. Por lo tanto, no es una sorpresa que tardara tanto en llegar a streaming. Un año después de su estreno en Japón finalmente estará disponible en Crunchyroll.

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No obstante, no es la única plataforma de streaming ni la única manera en la que los fans podrán volver a disfrutar de los momentos de tensión y las emocionantes batallas de la que la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. A continuación, te comparto lo que necesitas saber para ver este taquillero largometraje.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” EN STREAMING?

”, que ha ganado varios premios y continúa acumulando nominaciones, estará disponible en Crunchyroll a partir del 28 de julio de 2026 a las 8:00 am PT (Hora del Pacífico), tanto doblada como subtitulada.

La fecha de estreno en streaming coincide con el lanzamiento digital en Japón, donde las ediciones físicas en Blu-ray y DVD estarán disponibles a partir del 29 de julio de 2026.

Akaza, la poderosa Luna Superior que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", confía plenamente en las artes marciales a través de su Técnica de Sangre Demoniaca (Foto: Ufotable)
Akaza, la poderosa Luna Superior que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", confía plenamente en las artes marciales a través de su Técnica de Sangre Demoniaca (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ¿TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN OTRAS PLATAFORMAS?

“Demon Slayer: Castillo Infinito Parte 1” también llegará a Netflix el martes 28 de julio de 2026, no obstante, solo estará disponible en la plataforma de streaming de la N roja para los fans de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

Además, a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

¿CÓMO COMPRAR LA VERSIÓN DIGITAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”?

Para comprar la película en formato digital, puedes adquirirla mediante la modalidad de preventa (Pre-Order) en las principales tiendas multimedia de internet. La película estará disponible oficialmente para ver a partir del 28 de julio de 2026. Estos son los pasos para realizar la compra digital:

  1. Elige tu tienda de preferencia: Ingresa con tu usuario habitual a plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play o YouTube.
  2. Busca la película: Escribe “Demon Slayer: Infinity Castle” o “Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito” en el buscador del servicio.
  3. Selecciona la opción de compra: Pulsa el botón de “Reservar”, “Pre-order” o “Comprar”.
  4. Precio aproximado: El costo estipulado de preventa en las tiendas principales es de 19.99 dólares.
Para comprar la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" en formato digital, puedes adquirirla mediante la modalidad de preventa (Pre-Order) en las principales tiendas multimedia (Foto: Ufotable / TOHO)
Para comprar la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" en formato digital, puedes adquirirla mediante la modalidad de preventa (Pre-Order) en las principales tiendas multimedia (Foto: Ufotable / TOHO)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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