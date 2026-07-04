Después de una larga espera, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) finalmente llega a streaming. Durante la Anime Expo 2026, convención de cultura pop japonesa más grande de América del Norte que se celebra del 2 al 5 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, la exitosa franquicia anime anunció que su taquillera película estará disponible en Crunchyroll un año después de su estreno en Japón, el 18 de julio de 2025.

La primera entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge llegó a los cines del extranjero a partir de septiembre de 2025 y recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial. Con esa cifra se convirtió en una de las películas más taquilleras del año y un fenómeno histórico para la animación.

Desde entonces, los fanáticos de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios esperan que “Demon Slayer: Infinity Castle” llegue a streaming para revivir los mejores momentos de la aclamada película, y solo tendrán que esperar unas semanas más. Entonces, ¿cuál es la fecha confirmada?

Akaza, la poderosa Luna Superior que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", confía plenamente en las artes marciales a través de su Técnica de Sangre Demoniaca (Foto: Ufotable)

FECHA DE ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN STREAMING

La galardonada película de anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” estará disponible en Crunchyroll a partir del 28 de julio de 2026 a las 8:00 am PT (Hora del Pacífico), tanto doblada como subtitulada.

La fecha de estreno coincide con el lanzamiento digital en Japón, donde las ediciones físicas en Blu-ray y DVD estarán disponibles a partir del 29 de julio de 2026.

También coincide con la fecha filtrada por el portal canadiense MobileSyrup, que incluyó la película en la lista de estrenos del mes en Amazon Prime Video, con fecha para el 29 de julio de 2026. Posteriormente esta información fue eliminada.

Más detalles de la llegada de “Demon Slayer: Infinity Castle” a Crunchyroll

Audio: japonés, inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, español castellano, catalán, ruso, hindi, tamil, telugu, tailandés, polaco (voz en off), bahasa indonesio, vietnamita

Subtítulos: Inglés, Español, Portugués, Francés, Alemán, Italiano, Castellano, Árabe, Ruso, Polaco, Portugués Europeo, Chino, Vietnamita, Tailandés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 12 de septiembre de 2025 y regresó a los cines de Norteamérica el 6 de marzo de 2026 (Foto: Ufotable)

¿“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” PARTE 2 YA TIENE FECHA DE ESTRENO?

Lamentablemente, en el panel, titulado “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Celebration” y se llevó a cabo el viernes 3 de julio del 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, no se reveló la fecha de estreno de la tan esperada secuela de “Infinity Castle”.

No obstante, una fecha estimada para el estreno de la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” en los cines es 2027. Por supuesto, primero llegará a Japón y unos meses después a Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

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