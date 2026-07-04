La Anime Expo 2026, convención de cultura pop japonesa más grande de América del Norte que se celebra del 2 al 5 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, ha dejado una enorme oleada de revelaciones por parte de las principales distribuidoras y estudios. Además del anuncio de la llegada de “Demon Slayer: Infinity Castle” a streaming y la fecha de estreno de la segunda temporada de “Black Clover”, Aniplex y Crunchyroll confirmaron oficialmente una nueva película de “Solo Leveling”.

Después de que la filtración de los informes de D&C Media confirmara que la tercera temporada de “Solo Leveling” llegará entre 2027 y 2028, también surgieron rumores sobre una nueva película del anime basado en en la novela web de Chugong. Incluso se mencionó que estrenaría en 2027, antes del lanzamiento de los nuevos capítulos.

Los rumores finalmente se confirmaron, pero aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la película anime de “Solo Leveling” que ha entusiasmado a los fans de la historia de Sung Jinwoo, el cazador más débil de la humanidad que obtiene la habilidad exclusiva de subir de nivel sin límites y desentraña los oscuros secretos detrás de las mazmorras y los monstruos que amenazan al mundo.

"Solo Leveling: Beyond the System" seguirá al cazador de rango S, Sung Jinwoo, en su regreso al Templo Cartenon para descubrir los verdaderos orígenes de "el Sistema" (Foto: A-1 Pictures)

LO QUE SE SABE SOBRE LA NUEVA PELÍCULA ANIME DE “SOLO LEVELING”

“Solo Leveling: Beyond the System” es el título de la nueva película de esta popular franquicia. Se estrenará en los cines y adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo, continuando donde terminó la segunda temporada.

Por lo tanto, el nuevo largometraje empezará después de que Sung Jin-woo derrota al poderoso Rey Hormiga en la Isla Jeju, logra salvar la vida de Cha Hae-in usando sus poderes nigrománticos para extraer la sombra del sanador Min Byung-gu, anuncia que formará su propio gremio y entra a una peligrosa Puerta Roja.

Además, se sabe que adaptará uno de los arcos más esperados por los fanáticos, el Regreso al Templo de Cartenon (también conocido como el Arco de la Mazmorra Doble o Return to Cartenon Temple Arc), que representa un punto de inflexión fundamental en el viaje de Sung Jinwoo.

También se confirmó que Crunchyroll coproducirá la película, junto con Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma. Mientras que A-1 Pictures, que trabajó en la serie, regresará para animar la emocionante película.

El primer póster oficial y el video conceptual de “Solo Leveling: Beyond the System”

El primer póster oficial y el video conceptual de “Solo Leveling: Beyond the System” se enfocan en la introspección de Sung Jinwoo y el misterio detrás de su descomunal poder. El primero muestra una imegen del protagonista en blanco y negro, a exepcion de su ojo, que tiene un brillo azul intenso.

Mientras que el tráiler conceptual cuenta con la voz del actor Aleks Le, quien interpreta a Jinwoo en inglés. En el video de casi un minuto y medio, el protagonista se cuestiona sobre el origen de sus poderes.

El clip, que destaca por la animación de A-1 Pictures, también muestra a Jinwoo frente a un gigantesco portal brillante y revela una ventana flotante del Sistema con un objeto crucial: la Llave del Templo de Cartenon. Asimismo, confirma que la trama principal se centrará en el Arco de la Doble Mazmorra.

Este es el primer póster de "Solo Leveling: Beyond the System". Los fans pueden esperar que la película adapte el crucial arco argumental de la Doble Mazmorra (Foto: A-1 Pictures)

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