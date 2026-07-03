Después de los ocho divertidos y refrescantes episodios de la primera temporada de “Elle”, los que disfrutaron de las aventuras de una adolescente Elle Woods (Lexi Minetree), que se esfuerza por encajar en su nueva escuela en Seattle luego de que sus padres se ven obligados a mudarse, se preguntan si la precuela de “Legally Blond” (“Legalmente rubia” en español) tendrá una segunda temporada, que permite conocer más a la versión más joven del personaje que Reese Witherspoon volvió icónico. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

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En los primeros capítulos de la serie de Amazon Prime Video creada por Laura Kittrell y producida por Witherspoon Elle vive el sueño de cualquier chica de 16 años, pero su plan perfecto para sobresalir en su penúltimo año de instituto en Bel-Air se arruina debido a un error de su padre que la obliga a mudarse a Seattle, donde no es bien recibida debido a su estilo y personalidad.

Cuando descubre que el chico que le gusta es novio de una de las pocas personas que ha sido amable con ella, Elle decide alejarse. No obstante, los rumores amenazan con fastidiar su vida, así que finge una relación con Dustin (Zac Looker), quien realmente está enamorado de ella. En medio de los dramas amorosos, Elle también investiga los malos manejos del director Anderson.

Lexi Minetree es la protagonista de "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia", creada por Laura Kittrell y producida por Reese Witherspoon (Foto: Amazon Prime Video)

“ELLE”, PRECUELA DE “LEGALMENTE RUBIA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. La segunda temporada de “Elle” fue confirmada meses antes del estreno de los primeros episodios de la precuela de “Legalmente rubia”. De hecho, la nueva entrega se grabó al mismo tiempo que la anterior, es decir, la producción de los próximos capítulos ya ha finalizado.

“La segunda temporada retoma la historia justo donde termina la primera. Así que no tendrán que esperar mucho para ver cómo se resuelven los cabos sueltos que les dejamos en la primera temporada”, declaró la productora ejecutiva Laura Kittrell a Deadline.

Por lo tanto, la segunda temporada de “Elle: From the World of Legally Blonde” revelará lo que pasará con el triángulo amoroso de Miles (Jacob Moskovitz), Elle y Dustin, además de mostrar el desarrollo del romance de Liz y Kimberly y las dificultades de los padres de la protagonista.

También se anunció la incorporación de Maitreyi Ramakrishnan, recordada por protagonizar la serie de Netflix “Yo nunca” (“Never Have I Ever”), quien interpretará a Sam, la ambiciosa editora del periódico escolar que se convertirá en una rival directa para Elle Woods.

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de “Elle”? Los nuevos episodios aún no tienen fecha de estreno en Amazon Prime Video, pero debido a que el rodaje ya terminó, es probable que no tarde mucho. Probablemente se estrenen en el 2027.

¿Elle (Lexi Minetree) empezará una relación amorosa con Miles (Jacob Moskovitz) en la segunda temporada de "Elle", precuela de "Legalmente rubia"? (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “ELLE”?

“Elle” está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la serie precuela de “Legalmente rubia” (“Legally Blonde”) solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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