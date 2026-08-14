Los campamentos de verano nunca fueron tan musicales como en Camp Rock y ahora la saga que marcó a toda una generación volvió a sumar un capítulo. Y es que “Camp Rock 3” llegó a Disney+ para revivir la fórmula de talento, rivalidad amistosa y música original que hizo de la franquicia un fenómeno... y esta vez lo hace con un elenco que mezcla caras conocidas con un nuevo grupo de campistas. Así, si te preguntas quiénes conforman este reparto y a qué personajes le dan vida, aquí te lo cuento todo.

Vale precisar que la cinta arranca cuando Connect 3 se queda sin acto de apertura para su gira, lo que obliga a Shane, Nate y Jason a volver al Camp Rock en busca de nuevo talento.

Ahí es donde entra Sage, una campista decidida a ganarse ese lugar, incluso si eso significa chocar con su hermano Desi.

Y a ellos se suman Fletch, descrito como el chico rebelde del campamento, la prodigio del chelo Rosie y el baterista Cliff, todos compitiendo por el mismo puesto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Camp Rock 3”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CAMP ROCK 3”?

1. Joe Jonas como Shane Gray

Empiezo la guía del elenco con una de las figuras más esperadas en esta secuela: Shane Gray, el líder y vocalista de Connect 3.

La estrella que lo vuelve a interpretar es Joe Jonas, a quien también hemos visto en su faceta actoral en “Devotion”.

Joe Jonas como Shane Gray en una escena de la película "Camp Rock 3" (Foto: Walt Disney Television)

2. Nick Jonas como Nate Gray

Nate, por su parte, es el guitarrista de Connect 3 y el hermano menor de Shane. Él regresa al campamento como parte del trío, enfocado en encontrar al nuevo talento que los acompañará en su gira de reunión.

Nick Jonas retoma su rol en la película de Disney+ tras aparecer en producciones como “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Midway” y “Chaos Walking”.

Nick Jonas como Nate Gray en una escena de la película "Camp Rock 3" (Foto: Walt Disney Television)

3. Kevin Jonas como Jason Gray

Jason completa la formación de Connect 3 como el tercer hermano Gray.

El artista que vuelve a ponerse en la piel del personaje es Kevin Jonas, también integrante de los Jonas Brothers.

Kevin Jonas como Jason Gray en una escena de la película "Camp Rock 3" (Foto: Walt Disney Television)

4. Demi Lovato como Mitchie Torres

Por otro lado, Mitchie es la recordada cantautora que protagonizó las dos primeras películas de “Camp Rock”.

Y, en esta cinta, Demi Lovato regresa en un cameo especial que conecta a la nueva generación de talentos con el origen de la saga y el espíritu del campamento.

Demi Lovato como Mitchie Torres en el detrás de cámaras de la película "Camp Rock 3" (Foto: Walt Disney Television)

Otros actores y personajes de “Camp Rock 3”:

5. Maria Canals-Barrera como Connie , la mamá de Mitchie Torres y figura clave del campamento.

, la mamá de Mitchie Torres y figura clave del campamento. 6. Sherry Cola como Lark , la mánager de Connect 3.

, la mánager de Connect 3. 7. Liamani Segura como Sage, una campista audaz y determinada que se sitúa en el centro de la competencia.

Los actores Liamani Segura y Malachi Barton son los protagonistas de la película "Camp Rock 3" (Foto: Walt Disney Television)

8. Malachi Barton como Fletch, el “chico malo” del campamento, un guitarrista con actitud rebelde que también entra en la carrera por el puesto de apertura.

el “chico malo” del campamento, un guitarrista con actitud rebelde que también entra en la carrera por el puesto de apertura. 9. Lumi Pollack como Rosie, una prodigio del violonchelo que destaca por su talento técnico.

10. Hudson Stone como Desi, el hermano tranquilo de Sage.

11. Casey Trotter como Cliff, el baterista energético del grupo de nuevos campistas.

12. Brooklynn Pitts como Callie , la reina de la coreografía en “Camp Rock 3”.

, la reina de la coreografía en “Camp Rock 3”. 13. Ava Jean como Madison, una influencer intimidante y carismática.

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