Estupendas noticias para quienes crecieron con el Disney Channel de los 2000: “Camp Rock” vuelve a abrir sus puertas con otra película ambientada en el famoso campamento musical. Y es que la saga que ayudó a lanzar a los Jonas Brothers al estrellato regresa con una tercera entrega, pensada tanto para los fans originales como para una generación nueva de espectadores. Así, si te preguntas cuándo podrás ponerte al día con Shane, Nate y Jason Gray, esta nota es para ti. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la trama de “Camp Rock 3” arranca cuando Connect 3 pierde a su acto de apertura para una gira de reunión, por lo que la banda regresa al Camp Rock para encontrar al próximo gran talento.

Y, en este contexto, los campistas compiten por el lugar de telonero, lo que genera tensiones, alianzas inesperadas y romances.

Entonces, la disputa central enfrenta a Sage (Liamani Segura), una campista decidida, con su propio hermano Desi (Hudson Stone), mientras un guitarrista rebelde, una prodigio del chelo y un baterista enérgico también se suman a la carrera por el protagonismo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Camp Rock 3”:

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “CAMP ROCK 3”?

La película se estrena primero en Disney Channel el jueves 13 de agosto del 2026, a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

Eventualmente, la cinta llegará a Disney+ el viernes 14 de agosto.

Así, si se respeta el horario habitual de los lanzamientos globales de la plataforma, la programación del estreno quedaría de la siguiente manera a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 14 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del viernes 14 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del viernes 14 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del viernes 14 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del viernes 14 de agosto España 5:00 a.m. del viernes 14 de agosto

Importante: estos horarios son referenciales, ya que pueden modificarse según cómo esté configurado el servicio de streaming en cada región.

¿CÓMO VER “CAMP ROCK 3”?

Para ver “Camp Rock 3″ completa y sin perderte el estreno, el primer paso es sintonizar Disney Channel, canal donde la película tendrá su debut televisivo.

Sin embargo, si prefieres la comodidad del streaming, tan solo debes asegurarte de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma Disney+.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “CAMP ROCK 3”?

Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas retoman sus papeles como Shane, Nate y Jason Gray, los miembros de Connect 3.

Por otro lado, Maria Canals-Barrera regresa como Connie, la madre de Mitchie Torres en las entregas anteriores.

Además, al elenco se suman como nuevos campistas: Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison).

Finalmente, Demi Lovato vuelve a interpretar a Mitchie Torres en una aparición especial.

El póster de "Camp Rock 3", película dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye (Foto: Walt Disney Television)

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