El tradicional Día de San Valentín llega con aires de romance y Disney+ lo sabe. Por eso, celebra la fecha con una selección de películas ideales para sentir el amor sin salir de casa. Desde clásicos de los 90’s... hasta historias animadas y comedias juveniles, la plataforma de streaming reúne títulos que demuestran que el afecto—como el cine—tiene muchas formas y matices. En ese sentido, a continuación, te presento 7 producciones imperdibles para tu maratón de este 14 de febrero. ¡Alístate para sumarlas a tu lista de reproducción!

LAS 7 PELÍCULAS DE DISNEY+ QUE PUEDES VER EN SAN VALENTÍN

1. “Enredados” (2010)

Empiezo la selección con este clásico moderno de Walt Disney Animation Studios, dirigido por Nathan Greno y Byron Howard, el cual reinterpreta el cuento de “Rapunzel” con humor y ritmo musical.

Así, la química entre la protagonista (voz original de Mandy Moore) y Flynn Rider (Zachary Levi) convierte esta historia en un tributo al amor inesperado y la libertad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

2. “10 cosas que odio de ti” (1999)

Basada libremente en “La fierecilla domada” de Shakespeare, esta comedia adolescente marcó toda una era.

Con Heath Ledger y Julia Stiles, la cinta combina sarcasmo, rebeldía y un romance inolvidable, ideal para quienes creen que el amor verdadero se gana con autenticidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

3. “Eterna juventud” (2002)

En esta producción, la joven Winnie Foster, sofocada por la formalidad de su propia vida y su madre dominante, escapa al bosque para perderse. Y pronto se encuentra con Jesse Tuck, un chico lleno de vida y aventura, y se enamora.

Resulta que los Tuck tienen un poderoso secreto: un manantial que contiene la magia de la vida eterna. Y ahora, Winnie debe elegir entre vivir la vida como la conoce o beber de la fuente.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

4. “Mientras dormías” (1995)

Este es un clásico romántico de los 90’s protagonizado por Sandra Bullock. Ella interpreta a Lucy, una soñadora que se enamora de un pasajero del metro al que nunca le habló... hasta que un accidente cambia sus vidas.

De esta manera, se presenta como una historia sencilla y cálida sobre la magia de lo imprevisto.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

5. “Juego de gemelas” (1998)

“The Parent Trap”, el éxito familiar dirigido por Nancy Meyers, es otro título imprescindible de la lista.

Con una joven Lindsay Lohan en doble papel, esta historia sobre hermanas separadas al nacer combina humor, ternura y una pizca de reconciliación romántica adulta.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

6. “Starstruck: Mi novio es una súper estrella” (2010)

Esta comedia original de Disney Channel muestra cómo el amor puede sobrevivir a la fama.

Aquí, Danielle Campbell interpreta a una chica común que conoce accidentalmente a una estrella del pop (Sterling Knight).

Así, ligera y divertida, es la película perfecta para una tarde nostálgica cargada de romance juvenil.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

7. “El diario de la princesa 2” (2004)

Cierro la lista con esta secuela, en la que Anne Hathaway retoma el papel de Mia Thermopolis, la futura reina de Genovia.

Esta vez, el amor y la corona entran en conflicto, dando lugar a una comedia romántica repleta de estilo y encanto real.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí