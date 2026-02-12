Si este 14 de febrero tu plan ideal es manta, delivery y una buena historia de amor, te traigo una buena noticia: Netflix tiene un catálogo que mezcla flechazos en aeropuertos, matrimonios por conveniencia y hasta romances que se reencuentran años después. Así, para celebrar el Día de San Valentín en casita, aquí reuní 10 títulos exclusivos de la plataforma que deberías ver en esta fecha tan especial. Descubre de qué tratan estas películas y prepárate para sumarlas a tu próxima maratón frente a la TV.

LAS 10 PELÍCULAS DE NETFLIX QUE PUEDES VER EN SAN VALENTÍN

1. “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (2023)

Basada en la novela de Jennifer E. Smith, esta cinta sigue a Hadley y Oliver, dos desconocidos que se cruzan en un vuelo de Nueva York a Londres y conectan en una sola noche, pero se separan en Heathrow sin datos de contacto.

Dirigida por Vanessa Caswill y protagonizada por Haley Lu Richardson y Ben Hardy, la película juega con la idea del destino y las casualidades, ideal si te gustan los romances de aeropuerto con tono melancólico pero esperanzador.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “La última carta de amor” (2021)

Aquí el amor se cuenta en dos tiempos: una periodista llamada Ellie descubre cartas secretas de 1965 y se obsesiona con resolver el romance prohibido entre Jennifer Stirling y el reportero Anthony O’Hare.

Con Shailene Woodley, Felicity Jones y Callum Turner, el filme alterna entre la Londres actual y la Riviera de los años 60, perfecto si prefieres dramas elegantes, cartas manuscritas y amores que desafían las convenciones sociales.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Corazones malheridos” (2022)

En este romance contemporáneo, Cassie es una cantautora con diabetes que no puede costear su tratamiento y Luke es un marine con problemas de deudas; ambos acuerdan un matrimonio por conveniencia para acceder a seguro médico y beneficios militares.

La película, dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum, combina crítica social con química entre Sofia Carson y Nicholas Galitzine, y funciona muy bien si te interesan historias donde el amor nace de formas inesperadas.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “A todos los chicos de los que me enamoré” (2018)

Como una adaptación del fenómeno literario de Jenny Han, este título sigue a Lara Jean, una adolescente cuya vida se complica cuando sus cartas de amor secretas son enviadas a los cinco chicos que le gustaron, incluido Peter Kavinsky.

La cinta, con Lana Condor y Noah Centineo, mezcla falso noviazgo, humor y ternura, y es una buena puerta de entrada a las ‘romcoms’ juveniles si quieres algo ligero, con estética de instituto y mucho ‘fan service’.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Quizás para siempre” (2019)

Ali Wong y Randall Park escriben y protagonizan esta comedia sobre dos amigos de la infancia de San Francisco que se reencuentran 15 años después: ella ahora es una chef famosa, él sigue en el barrio, tocando con su banda y viviendo con su padre.

Entre chistes sobre clases sociales, cameos muy comentados y una banda sonora nostálgica, es la opción indicada si buscas una historia de “amigos a algo más” con una mirada asiático-estadounidense y humor muy actual.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

6. “Sin miedo a las estrellas” (2022)

Esta película italiana presenta a Sole, una joven de unos 25 años con ansiedad crónica que, tras la pérdida de su mejor amiga, decide enfrentar sus miedos para cumplir un último deseo y, en el camino, reabrirse al amor.

Así, si te reconoces en personajes que lidian con la crisis de cuarto de siglo, esta historia te resultará especialmente cercana.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

7. “Ehrengard: El arte de la seducción” (2023)

Bille August dirige esta comedia romántica de época ambientada en una corte europea ficticia, donde un pintor seductor es contratado para enseñar “estrategias amorosas” al tímido hijo de una gran duquesa, pero termina envuelto en un escándalo y en un romance inesperado.

Con Mikkel Boe Følsgaard, Sidse Babett Knudsen y Alice Bier Zandén, es ideal si disfrutas las historias de realeza, protocolo y seducción sutil.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

8. “En el mejor momento” (2020)

En esta película, harta de transitar el mundo de las citas acompañada de sus amigos, una chica encantadora con un raro trastorno genético se propone enamorar al chico más guapo de todos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

9. “Dieciocho otra vez” (2023)

La cinta se centra en Amelia, quien—en su cumpleaños 40—pide un deseo imposible: volver a 2002 y tener de nuevo 18 años..., pero pronto se arrepiente cuando descubre que deberá vivir ese día una y otra vez.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

10. “Amor de calendario” (2020)

Emma Roberts y Luke Bracey interpretan a Sloane y Jackson, dos solteros cansados de la presión familiar que acuerdan ser “holidates”: acompañantes platónicos en cada festividad del año, desde Año Nuevo hasta Navidad.

Entonces, lo que comienza como pacto anti-romance deriva en atracción real... en una comedia que se ríe de los clichés de las fiestas y que encaja perfecto para ver en pareja—o con tus amigos—este San Valentín.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

