La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) se estrenará en octubre de 2026, por lo tanto, los fans del popular anime basado en serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino esperan con ansias las nuevas aventuras de Maomao y Jinshi luego de la resolución de la conspiración del Clan Shi, la revelación oficial de la identidad de Jinshi como príncipe imperial y la sorpresiva constatación de que Shisui (Loulan) sigue con vida bajo el nombre de Tamamo.

La nueva entrega promete una expansión masiva del universo de esta exitosa serie y un cambio drástico en la escala de los peligros a los que se enfrentará Maomao, quien al inicio de la tercera temporada regresa al distrito de los placeres. No obstante, tendrá que lidiar con nuevos misterios médicos y una crisis agrícola masiva provocada por una plaga de langostas.

Debido a que la segunda temporada cubrió en su totalidad el volumen 4 de la novela ligera original, la tercera entrega de “The Apothecary Diaries” adaptará principalmente los volúmenes 5 y 6, que incluye el Arco de la Capital Occidental y el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu.

Por supuesto, los nuevos episodios de “Los diarios de la boticaria” llegarán a Crunchyroll tras su estreno en Japón, pero ¿también estará disponible en Netflix?

La temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries" lleva a los protagonistas a una expedición diplomática y de investigación hacia los pueblos del norte y la Capital Occidental (Foto: OLM / TOHO animation)

LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES” ¿LLEGARÁ A NETFLIX?

Netflix confirmó que la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” también estará disponible en su plataforma de streaming en octubre de 2026, pero por el momento, únicamente llegará al territorio asiático.

Aunque esta noticia puede resultar decepcionante para los fans de otras regiones, Crunchyroll se encargará de emitir los nuevos capítulos de forma simultánea y a nivel internacional.

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” forma parte de la programación de anime de otoño de 2026 y se transmitirá exclusivamente por Crunchyroll en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Jinshi y Maomao viven nuevas aventuras en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que dividirá en dos partes (Foto: TOHO animation)

FECHA DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 2 de octubre del 2026 en Japón y estará disponible en Crunchyroll y Netflix Asia.

Mientras que la segunda parte llegará en abril del 2027. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

El reparto de voz principal en japonés se mantiene intacto para la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, liderado por Aoi Yuki como Maomao y Takeo Otsuka como Jinshi.

Maomao: Aoi Yuki

Jinshi: Takeo Otsuka

Dama Blanca (Bai Niang Niang): Reina Ueda

Gaoshun: Katsuyuki Konishi

Basen: Koki Uchiyama

Lakan: Takahiro Sakurai

Luomen: Chafurin

Emperador: Kenichirou Ohashi (KENN)

Consorte Gyokuyou: Atsumi Tanezaki

Consorte Lihua: Yui Ishikawa

Consorte Lishu: Hina Kino

Consorte Ah-Duo: Yuko Kaida

Hongniang: Megumi Toyoguchi

Xiaolan: Misaki Kuno

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