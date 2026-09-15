La tercera temporada de "The Apothecary Diaries" promete adaptar los eventos clave de las novelas ligeras y expandir el universo de la serie (Foto: OLM / TOHO animation)
La tercera temporada de "The Apothecary Diaries" promete adaptar los eventos clave de las novelas ligeras y expandir el universo de la serie (Foto: OLM / TOHO animation)
Nelly Osco
Nelly Osco

La primera parte de (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) , por lo tanto, los fans del popular anime basado en serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino esperan con ansias las nuevas aventuras de Maomao y Jinshi luego de la resolución de la conspiración del Clan Shi, la revelación oficial de la identidad de Jinshi como príncipe imperial y la sorpresiva constatación de que Shisui (Loulan) sigue con vida bajo el nombre de Tamamo.

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La nueva entrega promete una expansión masiva del universo de esta exitosa serie y un cambio drástico en la escala de los peligros a los que se enfrentará Maomao, quien al inicio de la tercera temporada regresa al distrito de los placeres. No obstante, tendrá que lidiar con nuevos misterios médicos y una crisis agrícola masiva provocada por una plaga de langostas.

Debido a que la segunda temporada cubrió en su totalidad el volumen 4 de la novela ligera original, adaptará principalmente los volúmenes 5 y 6, que incluye el Arco de la Capital Occidental y el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu.

Por supuesto, los nuevos episodios de “” llegarán a Crunchyroll tras su estreno en Japón, pero ¿también estará disponible en Netflix?

La temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries" lleva a los protagonistas a una expedición diplomática y de investigación hacia los pueblos del norte y la Capital Occidental (Foto: OLM / TOHO animation)
La temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries" lleva a los protagonistas a una expedición diplomática y de investigación hacia los pueblos del norte y la Capital Occidental (Foto: OLM / TOHO animation)

LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES” ¿LLEGARÁ A NETFLIX?

Netflix confirmó que la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” también estará disponible en su plataforma de streaming en octubre de 2026, pero por el momento, únicamente llegará al territorio asiático.

Aunque esta noticia puede resultar decepcionante para los fans de otras regiones, Crunchyroll se encargará de emitir los nuevos capítulos de forma simultánea y a nivel internacional.

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” forma parte de la programación de anime de otoño de 2026 y se transmitirá exclusivamente por Crunchyroll en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Jinshi y Maomao viven nuevas aventuras en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que dividirá en dos partes (Foto: TOHO animation)
Jinshi y Maomao viven nuevas aventuras en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que dividirá en dos partes (Foto: TOHO animation)

FECHA DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 2 de octubre del 2026 en Japón y estará disponible en Crunchyroll y Netflix Asia.

Mientras que la segunda parte llegará en abril del 2027. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

El reparto de voz principal en japonés se mantiene intacto para la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, liderado por Aoi Yuki como Maomao y Takeo Otsuka como Jinshi.

  • Maomao: Aoi Yuki
  • Jinshi: Takeo Otsuka
  • Dama Blanca (Bai Niang Niang): Reina Ueda
  • Gaoshun: Katsuyuki Konishi
  • Basen: Koki Uchiyama
  • Lakan: Takahiro Sakurai
  • Luomen: Chafurin
  • Emperador: Kenichirou Ohashi (KENN)
  • Consorte Gyokuyou: Atsumi Tanezaki
  • Consorte Lihua: Yui Ishikawa
  • Consorte Lishu: Hina Kino
  • Consorte Ah-Duo: Yuko Kaida
  • Hongniang: Megumi Toyoguchi
  • Xiaolan: Misaki Kuno

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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