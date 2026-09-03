“Bleach: Thousand-Year Blood War: The Calamity”, “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, la segunda parte de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-”, “Clevatess”, “You and I Are Polar Opposites”, “Black Torch, “Jaadugar: A Witch in Mongolia” y “Tomb Raider King” son algunos de los animes que se estrenaron en la temporada de verano 2026, que termina a finales de septiembre. Por lo tanto, nuevos títulos llegan en octubre y algunas de las nuevas series llegan a su fin en las próximas semanas.

Mira también: Los animes que llegan a Netflix en septiembre de 2026

Aunque “Bleach: Thousand-Year Blood War”, que narra la guerra definitiva entre la Sociedad de Almas (los Shinigamis) y el Wandenreich (el ejército de los Quincy) y adapta el arco final del manga original de Tite Kubo, fue uno de los estrenos más esperados y finaliza a mediados de octubre, no es el único desenlace que no puedes perderte.

Tras su estreno, “Black Torch” se convirtió en uno de los más populares y, posiblemente, en uno de los mejores animes shonen del año. El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Tsuyoshi Takaki termina su emisión con el episodio 12 el sábado 19 de septiembre de 2026. Además, estos son los tres animes nuevos que también terminan en septiembre.

LOS NUEVOS ANIMES QUE TERMINAN EN SEPTIEMBRE DE 2026

1. Daemons of the Shadow Realm

“Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”) es una historia de fantasía y misterio que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche”. Ellos luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons).

La serie basada en la obra de Hiromu Arakawa, creadora de “Fullmetal Alchemist”, generó altas expectativas, pero algunos espectadores señalaron que la primera parte ha tenido un ritmo lento. No obstante, ha mejorado notablemente en su segunda mitad.

La primera temporada de “Daemons of the Shadow Realm” terminará oficialmente el sábado 12 de septiembre de 2026.

En la serie animes "Daemons of the Shadow Realm", Yuru y Asa son conocidos como "los niños que separan el día y la noche" y poseen el derecho de nacimiento para gobernar a todos los Daemons (Foto: Bones Film)

2. Tomb Raider King

“Tomb Raider King” también generó mucha expectativa, incluso fue comparada con “Solo Leveling”, ya que ambas son adaptaciones de exitosas novelas web coreanas al formato de cómic digital a color, sus protagonistas adquieren conocimiento o poder que les permite cambiar su trágico destino, además, ascienden progresivamente hasta la cima.

Pero tras su estreno, ha recibido críticas mixtas. En plataformas como MyAnimeList obtuvo una nota media de aproximadamente 6.76, mientras que en Crunchyroll se mantuvo con un puntaje favorable cercano a 4.4 de 5.

La primera temporada de “Tomb Raider King” llegará a su fin el miércoles 23 de septiembre de 2026.

Seo Joo-Heon, saqueador de tumbas y portador de reliquias, es el protagonista del anime "Tomb Raider King" (Foto: Studio EEK)

3. Smoking Behind the Supermarket With You

Basada en el aclamado manga escrito e ilustrado por Jinushi, “Smoking Behind the Supermarket with You” (“Super no Ura de Yani Sū Futari” en su idioma original) es un anime que sigue a Sasaki, un oficinista estresado cuyo único consuelo es fumar y ver a Yamada, la amable cajera de su supermercado favorito. Sin embargo, la historia da un giro cuando una noche llega tarde y en lugar de encontrarse con la sonrisa de Yamada conoce a Tamaya, una chica de estilo alternativo que lo invita a fumar a su zona secreta.

Esta serie ha tenido una recepción muy positiva y se ha convertido en uno de los romances cotidianos más comentados de la temporada. Los críticos destacan que es un anime reconfortante, de ritmo tranquilo y maduro (slow burn).

La primera temporada de “Smoking Behind the Supermarket with You” terminará el jueves 24 de septiembre de 2026.

El encanto principal de "Smoking Behind the Supermarket with You" radica en el contraste entre la dulce cajera Yamada y la rebelde fumadora Tayama (Foto: Asahi Production)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí