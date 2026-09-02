La segunda temporada de “Black Clover” se confirmó en julio de 2025 con un primer video promocional, y desde entonces, se han compartido nuevos detalles como la fecha de estreno, la trama y más sobre los próximos episodios del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata. Aunque la segunda entrega, que promete adaptar la intensa guerra contra el Reino de la Pica y la Tríada Oscura, está programada para octubre de 2026, Crunchyroll anunció un adelantó exclusivo en septiembre. A continuación, te comparto los principales datos del evento.

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La nueva entrega se centra principalmente en la Saga del Reino de la Pica, donde el mundo mágico corre el mayor peligro de su historia, y seguirá a Asta, Yuno y los Caballeros Mágicos mientras rescatan a los capitanes Yami y William Vangeance. Asimismo, los nuevos capítulos incluyen detalles cruciales sobre el origen de los huérfanos, el pasado del demonio de Asta y la verdadera identidad de Yuno.

En tanto, Asta se ve obligado a hacer un pacto directo y domar a Liebe (su demonio) para poder pelear al nivel de los enemigos en la segunda temporada de “Black Clover”, dirigida por Ayataka Tanemura y producida por Studio Pierrot.

En la temporada 2 de "Black Clover", Asta y los Caballeros Mágicos se enfrentan al arco de la Invasión del Reino de las Picas, un conflicto a gran escala contra poderosos magos enemigos y amenazas demoníacas (Foto: Studio Pierrot)

EL ESTRENO ANTICIPADO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

La segunda temporada de “Black Clover” tendrá un estreno anticipado en el nuevo Crunchyroll Anime Nights Sneak Peek, evento especial en cines donde se proyectan episodios de estreno de próximas temporadas de anime semanas antes de su emisión oficial en plataformas de streaming.

El primer episodio de la nueva entrega de “Black Clover” se proyectará en su idioma original (japonés) con subtítulos en inglés, el lunes 21 de septiembre a las 19:00 (hora local) en Estados Unidos y Canadá.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales distribuidoras. Por lo tanto, puedes adquirir tus boletos en los siguientes enlaces oficiales recopilados por Crunchyroll.

Pero durante el evento, organizado por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, no solo se proyectará el primer capítulo de la temporada 2 de “Black Clover”, también se incluirá otros animes que llegan a Crunchyroll en octubre.

Psyren

Overgeared

Firefly Wedding

The Vermilion Mask

La trama de la temporada 2 del anime "Black Clover" adapta el clímax contra la Tríada Oscura, lo que mostrará la evolución de Asta con su forma Devil Union y batallas masivas (Foto: Studio Pierrot)

EL PRIMER EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER” YA SE ESTRENÓ

Pero esta no es la primera vez que algunos fans de “Black Clover” pueden ver el primer capítulo de la segunda temporada. Durante el panel oficial del anime en el Main Events Hall de la Anime Expo 2026, también se realizó una proyección especial para los asistentes.

La proyección exclusiva y anticipada del episodio número 171 (el primero de la nueva temporada) también contó con la presencia de directivos del estudio Pierrot y de la plataforma Crunchyroll.

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