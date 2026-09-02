Ambientada en el vibrante entorno de las calles hiperconectadas de Londres, “The Runner” es una película de Amazon Prime Video narra la historia de una exitosa abogada que debe correr sin parar y obedecer cada orden despiadada del hombre que ha secuestrado a su hijo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar a su pequeño? ¿Quién está detrás de todo y por qué? ¿Quieres conocer más detalles de esta cinta dirigida por Kevin Macdonald? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y más datos relevantes.

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Este trepidante thriller psicológico escrito por Mark Gibson aborda diversos dilemas morales, así como el instinto maternal y el sacrificio al que una madre puede estar dispuesta por salvar a un hijo. Por ejemplo, Maia se ve obligada a romper la ley y traicionar sus propios principios éticos para proteger a Noah.

Gal Gadot, Damian Lewis y Alfred Enoch son los protagonistas de “The Runner”, que cuenta con las actuaciones de Rory Wilmot, Phoenix Di Sebastiani, Nathan Kirby, Hélder Fernandes, Will Austin, Mark Hampton, Stevie Binns, John Leader, Kenton Lloyd Morgan, Simon Nader Mirza, Jessie Cave, Michael Raymond Fox, Simon Shorten, Miles Mitchell y Raquel Appiah.

Gal Gadot asume el papel de Maia y Rory Wilmot asume el papel de Noah en el trepidante thriller psicológico "The Runner" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “THE RUNNER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “The Runner”, “Maia Marten (Gal Gadot) ha construido su vida sobre la base de ir siempre un paso por delante: una abogada astuta, ingeniosa y poderosa en la cima del mundo jurídico londinense. Durante su rutina matutina de ejercicio, una simple llamada telefónica destroza su mundo: su hijo ha sido secuestrado.

Las instrucciones para recuperarlo son sencillas y despiadadas: seguir corriendo, obedecer todas las órdenes y no decirle nada a nadie. Si se detiene, morirá. Obligada a correr a toda velocidad por la ciudad y obedecer una serie de órdenes siniestras, Maia debe enfrentarse a una pregunta imposible: ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar para traer a su hijo de vuelta a casa?”

Por lo visto en el tráiler, tras dejar a su hijo en la escuela, la exitosa abogada sale a correr antes de su gran día en la corte. Todo marcha como de costumbre hasta que recibe la llamada del secuestrador de Noah. Lo primero que debe hacer para asegurar la integridad de su hijo es silenciar a un importante testigo.

Además, el misterioso interlocutor menciona algo del pasado de Maia, lo que indica que la abogada ha estado escapando de algo. ¿Está relacionado con el secuestro o solo es una de las armas del villano para manipularla?

¿CÓMO VER “THE RUNNER”?

“The Runner” se estrenó el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver el nuevo thriller psicológico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE RUNNER”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE RUNNER”

Gal Gadot como Maia

Damian Lewis como el secuestrador

Rory Wilmot como Noah

Alfred Enoch como Ted

Phoenix Di Sebastiani

Nathan Kirby

Hélder Fernandes

Will Austin

Mark Hampton

Stevie Binns

John Leader

Kenton Lloyd Morgan

Simon Nader Mirza

Jessie Cave

Michael Raymond Fox

Simon Shorten

Miles Mitchell

Raquel Appiah

Damian Lewis es parte del elenco principal del trepidante thriller psicológico "The Runner", que se estrenó el 2 de septiembre (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE RUNNER”

“The Runner”, que cuenta con David Kosse como productor, tiene una duración de 84 minutos, es decir, 1 hora 24 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE RUNNER”?

La fotografía principal de “The Runner”, producida por la compañía Rockwood Pictures, comenzó el 22 de abril de 2025 en Londres y finalizó a principios de julio del mismo año.

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