Casi una década después de su primera publicación, “Black Clover”, manga creado por Yūki Tabata y que destaca por su acción, personajes carismáticos y por superar los 19 millones de copias en circulación, llegó a su fin el 1 de mayo de 2026, con un “Triple Drop” de tres capítulos finales (390, 391 y 392) que suma más de 120 páginas. Por supuesto, el final resolvió el principal misterio: ¿quién se queda con el título de Rey Mago? ¿Asta o Yuno? Pero no respondió a otra importante pregunta relacionada con el protagonista de la historia.

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La historia de un joven llamado Asta, nacido sin poder mágico, algo desconocido en el mundo en el que vive, ya que todos los humanos nacen para ser magos, fue publicada por primera vez 16 de febrero de 2015 en la revista Weekly Shōnen Jump de la editorial Shueisha. Pero en 2023, tras 8 años de ritmo semanal agotador, el manga se trasladó de la Weekly Shōnen Jump a la revista trimestral Jump GIGA. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los pilares de la editorial.

En el último número de “Black Clover”, tras la caída de Lucius Zogratis, el Reino del Trébol queda sin un líder claro. Debido a que los capitanes y el pueblo están divididos, Asta y Yuno deben enfrentarse en un combate final para determinar quién merece el título de Rey Mago.

Esta es la portada del primer volumen del manga "Black Clover", donde aparecen los dos protagonistas principales, Asta y Yuno (Foto: Shueisha)

LA PREGUNTA SOBRE ASTA QUE NO RESPONDIÓ EL FINAL DE “BLACK CLOVER”

Después de la batalla contra Lucius Zogratis y la victoria de Asta, quien fue coronado como el Rey Mago más joven en la historia del Reino del Trébol, los fanáticos esperaban conocer el destino romántico del protagonista en el capítulo 392 del manga “Black Clover”. Aunque se confirman algunas de las historias románticas que se habían ido desarrollando en segundo plano, no se menciona nada relevante sobre Asta, Noelle y Mimosa.

Tras ver que Asta le confesó sus sentimientos a la Hermana Lily Aquaria y fue rechazado, los fans esperaban que eso preparara el camino para un posible romance entre con Noelle o Mimosa, quien admiten que pretenden confesarle sus sentimientos a Asta cuando sus responsabilidades como Rey Mago disminuyan.

Aunque esto es una señal de una nueva rivalidad entre estos personajes, deja inconcluso ese aspecto de la historia del protagonista de “Black Clover”, sobre todo, considerando que otros personajes están casados e incluso tienen hijos al final del manga.

No obstante, ese final también reafirma que Asta siempre estuvo enfocado en convertirse en el Rey Mago Definitivo.

Al final del manga "Black Clover", no se revela el destino romántico de Asta, a pesar de que Noelle y Mimosa estaban interesas en él (Foto: Shueisha)

¿HABRÁ UN CAPÍTULO EXTRA DE “BLACK CLOVER”?

Populares mangas como “My Hero Academia” y “Jujutsu Kaisen” regresaron con capítulos extras, así que es posible que Yūki Tabata decida apostar por un episodio adicional de “Black Clover”. Tal vez en esas páginas se revele el destino romántico de Asta.

Por lo pronto, los fanáticos de esta historia pueden esperar el regreso del anime “Black Clover” en octubre de 2026.

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