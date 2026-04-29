“Black Clover” es una de las series shonen más populares de la última década, destacando por su acción, personajes carismáticos y superando los 19 millones de copias en circulación. El manga, creado por Yūki Tabata, ha sido destacado por ser una historia de superación personal con intensas batallas mágicas, y después de once años, llegará a su fin con el capítulo 392. ¿Cuándo se publicará el último número? A continuación, te comparto la fecha oficial y otros detalles relevantes sobre el desenlace de la historia de Asta y Yuno.

La historia de un joven llamado Asta, nacido sin poder mágico, algo desconocido en el mundo en el que vive, ya que todos los humanos nacen para ser magos, fue publicada por primera vez 16 de febrero de 2015 en la revista Weekly Shōnen Jump de la editorial Shueisha.

Pero en 2023, tras 8 años de ritmo semanal agotador, el manga se trasladó de la Weekly Shōnen Jump a la revista trimestral Jump GIGA. Gracias a los millones de copias en circulación a nivel mundial, se ha consolidado como uno de los pilares de la editorial Shueisha durante la última década.

La portada de la Jump GIGA Spring 2026 que conmemora el final del manga "Black Clover" (Foto: Shueisha)

FECHA DE ESTRENO DEL FINAL DEL MANGA “BLACK CLOVER”

El manga “Black Clover” terminará en el número de primavera de 2026 de Jump GIGA. El último número se publicará el 1 de mayo de 2026 en Japón y estará disponible para los fans en Estados Unidos el 30 de abril.

La historia de Asta concluirá con un “Triple Drop” de tres capítulos finales (390, 391 y 392) que suma más de 120 páginas. Por supuesto, en estos capítulos el protagonista seguirá luchando por el título de Rey Mago, mientras que Yuno hará lo propio, ya que también aspira al mismo título.

El último número de la revista Jump GIGA presenta a Asta en la portada luciendo una corona y vestiduras reales, celebrando el fin de sus 11 años de serialización. Y se espera el duelo definitivo.

Tras la caída de Lucius Zogratis, el Reino del Trébol queda sin un líder claro. Debido a que los capitanes y el pueblo están divididos, Asta y Yuno deben enfrentarse en un combate final para determinar quién merece el título de Rey Mago.

NO ES EL FINAL DEL UNIVERSO DE “BLACK CLOVER”

La primera temporada del anime “Black Clover” se emitió originalmente del 3 de octubre de 2017 al 25 de septiembre de 2018. Constó de 51 episodios que sentaron las bases de la historia de Asta y Yuno. Esta entrega inicial cubrió los primeros 9 volúmenes del manga (aproximadamente los capítulos 1 al 75).

Después de ocho años, “Black Clover” regresa con una nueva temporada (segunda temporada o “segunda etapa”) en 2026. El anuncio se realizó en la Jump Festa 2026. Una vez más, el estudio Pierrot está cargo de la animación y el elenco de voces original.

Tras una larga pausa, "Black Clover" regresa con una segunda temporada en 2026 y continúa con la historias de Asta y Yuno (Foto: Studio Pierrot)

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