Aunque la temporada de primavera 2026 de animes empezó hace poco, Japón ya tiene un ranking con los más populares. Además del regreso “One Piece”, abril incluye las nuevas temporadas de “Dorohedoro”, “The Beginning After the End”, “Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon”, “Classroom of the Elite”, “Dr. Stone Science Future”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime”, “The Angel Next Door Spoils Me Rotten”, “Wistoria: Wand and Sword” “Re:Zero -Starting Life in Another World” y “Rent-a-Girlfriend”. Pero ¿qué títulos ocupan los primeros lugares?

“Daemons of the Shadow Realm”, “Witch Hat Atelier”, “Go For It, Nakamura-kun!!”, “Marriagetoxin”, “Eren the Southpaw”, “Even a Replica Can Fall in Love” y “Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class” son algunos de los nuevos animes del 2026 y algunos aparecen en la lista que compartió PR Times.

El servicio de streaming japonés Niconico anunció los 10 títulos de anime más populares (tanto gratuitos como de pago) con la mayor audiencia inicial entre todos los títulos lanzados en la primavera de 2026. Los datos recopilados son del 1 y el 12 de abril, y se consideran las visualizaciones acumuladas y otros factores de interacción, como los comentarios y el número de accesos.

Después de los primeros episodios de "Daemons of the Shadow Realm", el anime basado en el manga escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, ha recibido varios comentarios positivos (Foto: Bones)

EL TOP 10 DE LOS ANIMES MÁS POPULARES DE LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 2026

Estos son los animes más populares de la parte inicial de la temporada de primavera (Invierno en el Hemisferio Sur) de anime de este año:

Daemons of the Shadow Realm Dorohedoro - Temporada 2 Needy Girl Overdose Ingoku Danchi: Deviant’s Apartment Complex Witch Hat Atelier That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4 The Food Diary of Miss Maid Rooster Fighter Mistress Kanan is Devilishly Easy Always a Catch!

“Daemons of the Shadow Realm”, el anime basado en el manga escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, creador de “Fullmetal Alchemist”, ocupa el primer lugar en este ranking. Los primeros episodios de la historia de fantasía y misterio que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche” y que luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons), ha logrado cautivar a la audiencia japonesa.

“Es intensa desde el primer episodio”, “Se acabó antes de que me diera cuenta”, “Me enganchó por completo” y “¿Acaso solo crea obras maestras?” son algunos de los comentarios en Niconico sobre los primeros capítulos de “Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”).

La segunda temporada de “Dorohedoro” se posicionó en el segundo puesto de este Top 10 de Japón (Foto: MAPPA)

Además de esta serie de Bones Film, otros siete animes nuevos consiguieron un lugar en el Top 10. Mientras que, la segunda temporada de “Dorohedoro” se posicionó en el segundo puesto y la cuarta temporada de “That Time I Got Reincarnated as a Slime” se apoderó del sexto lugar.

El tercer lugar lo ocupa “Needy Girl Overdose”, que sigue la caótica vida de Ame, una joven inestable con una extrema necesidad de aprobación que busca convertirse en la streamer número uno del mundo. Los primeros episodios ya están disponibles en Crunchyroll.

“Witch Hat Atelier” (“Tongari Boushi no Atelier”) ostenta el quinto puesto en este ranking. Este anime se basa en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe y se centra en Coco, una niña que sueña con ser maga, pero al nacer sin aptitudes, cree que nunca lo logrará. No obstante, tras conocer al mago viajero Kiefley, descubre un mundo de magia fascinante pero también lleno de peligros ocultos.

“Witch Hat Atelier” (“Tongari Boushi no Atelier”) ostenta el quinto puesto en este ranking que evalúa los primeros días de abril de 2026 (Foto: Bug Films)

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