Después del rotundo éxito de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la confirmación de la cuarta temporada no tardó en llegar. Aunque el estudio Mappa señaló que la producción ya está en marcha, aún no ha revelado la fecha de estreno de la segunda parte de The Culling Game. Mientras se esperan novedades durante el evento JUJU FES 2026, programado para agosto de 2026, también se especula sobre cuántas temporadas podría tener la serie y cuándo podría terminar la historia de Yūji Itadori.

A pesar de que el final del anime aún es algo lejano, eventualmente terminará, al igual que lo hizo el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, en 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown. Pero en 2025, Akutami regresó, junto con Yuji Iwasaki, con la secuela, “Jujutsu Kaisen Modulo”, que se publicó en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha.

Ambientado en el año 2086, 68 años después de la obra original, el spin-off que concluyó en marzo de 2026 sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (“Simurianos”) que llega a la Tierra. Aún es pronto para hablar de la adaptación de la secuela, pero sí se puede calcular el tiempo que le queda a “Jujutsu Kaisen” en pantalla.

El manga "Jujutsu Kaisen", escrito e ilustrado por Gege Akutami, tiene 271 capítulos, así que aún restan 90 por adaptar (Foto: Mappa)

¿CUÁNDO PODRÍA TERMINAR EL ANIME “JUJUTSU KAISEN”?

Primero debemos determinar cuántas temporadas más necesita “Jujutsu Kaisen” para completar la historia protagonizada por Yūji Itadori. La primera entrega adaptó hasta el capítulo 64 del anime, mientras que la segunda cubrió los capítulos 65 al 137, finalizando con el impactante arco del Incidente de Shibuya.

La tercera temporada adaptó del capítulo 138 al 181, lo que incluyó los arcos de la Ejecución de Itadori, la Preparación Perfecta, que corresponde a a venganza de Maki contra el clan Zenin, y el inicio del Culling Game, específicamente hasta las batallas en la colonia Sendai.

Debido a que el manga de “Jujutsu Kaisen” tiene 271 capítulos, todavía quedan 90 capítulos de material original por animar. Considerando que la tercera entrega redujo la cantidad de episodios prácticamente a la mitad, es probable que el anime necesite dos temporadas más para concluir, es decir, terminaría con una quinta temporada.

¿Cuándo se estrenaría la temporada final de “Jujutsu Kaisen”?

La primera temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrenó el 3 de octubre de 2020 y finalizó el 26 de marzo de 2021. Mientras que la segunda comenzó su emisión el 6 de julio de 2023 y concluyó el 28 de diciembre del mismo año, y la tercera se estrenó el 8 de enero de 2026 y terminó el 27 de marzo.

Considerando que existe un intervalo de tres años entre cada temporada, la cuarta temporada se estrenaría en 2029 y la última temporada, en 2032. Sin embargo, es probable que debido a que la cantidad de episodios por entrega es menor, podría tardar un poco menos. Incluso, algunos fanáticos esperan que los nuevos episodios lleguen en 2027. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial.

Los fanáticos de "Jujutsu Kaisen" tuvieron que esperar tres años para ver la tercera temporada del anime, ¿deberán esperar el mismo tiempo para la cuarta entrega? (Foto: MAPPA)

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