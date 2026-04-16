“Jujutsu Kaisen” es una de los animes más populares de los últimos años y tiene un gran número de seguidores. Para los fanáticos que esperan con ansias novedades sobre la cuarta temporada de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, anteriormente, compartí una lista con títulos con tramas igual de emocionantes e intensas. Pero si buscas algo completamente diferente, te recomiendo un anime que se centra en el desarrollo emocional, la superación del duelo y la vida cotidiana realista de una novelista y su sobrina.

Aunque no es tan popular como “Jujutsu Kaisen”, destaca principalmente por su realismo emocional y una narrativa que se aleja de los tropos habituales del anime (acción sobrenatural, peleas importantes y maldiciones) para ofrecer un retrato honesto del duelo y la convivencia.

Se trata de “Journal with Witch” (“Ikoku Nikki” en su idioma original), anime slice of life basado en el manga escrito e ilustrado por Tomoko Yamashita y que narra la historia de Makio Koudai, una novelista solitaria y algo inadaptada que recibe a su sobrina de 15 años, Asa Takumi, tras la trágica muerte de sus padres.

En el anime "Journal with Witch", Makio Kōdai es una novelista de 35 años a la que no le gusta el contacto social (Foto: Shuka)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA “JOURNAL WITH WITCH” DE “JUJUTSU KAIZEN”?

Mientras “Jujutsu Kaisen” es una serie de acción, fantasía oscura y combate (shonen), “Journal with Witch” es un drama realista, reflexivo y comedia sutil (josei) enfocado en la madurez y las relaciones humanas.

Además, el primero destaca por su animación frenética y batallas intensas, y el segundo tiene un ritmo pausado, momentos de calma, silencios y escenas detalladas de la vida diaria.

¿DE QUÉ TRATA “JOURNAL WITH WITCH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Journal with Witch”, “la solitaria novelista Makio Koudai siempre ha preferido la compañía de los libros, pero cuando su hermana y su cuñado fallecen, Makio se convierte por sorpresa en la tutora de su sobrina de 15 años, Asa Takumi. A medida que superan el dolor, las diferencias de personalidad y los retos de vivir juntas, las dos van abriendo poco a poco sus corazones la una a la otra.”

“Journal with Witch” explora la idea de que los adultos tampoco tienen todas las respuestas y el crecimiento es un proceso continuo. Debido a esto, recibió críticas abrumadoramente positivas, con elogios para su guion y su calidad de producción.

¿CÓMO VER “JOURNAL WITH WITCH”?

La primera temporada de “Journal with Witch” se emitió entre enero y marzo de 2026. Para ver los 13 episodios solo necesitas una suscripción a Crunchyroll, principal plataforma de streaming de animes.

TRÁILER DE “JOURNAL WITH WITCH”

REPARTO DE “JOURNAL WITH WITCH”

Makio Koudai: Miyuki Sawashiro.

Asa Takumi: Fuko Mori.

Shingo Kasamachi: Junichi Suwabe.

Emiri Nara: Sumire Morohoshi.

Nana Daigo: Eriko Matsui.

Kazunari Tono: Takashi Kondo.

Minori Koudai: Sayaka Ohara.

El anime "Journal with Witch" se centra en la convivencia de ambas, lidiando con el duelo y construyendo una relación familiar desde cero (Foto: Shuka)

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