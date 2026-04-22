Después de ocho emocionantes episodios, en los que las lealtades se ponen a prueba, Mark Grayson lucha contra enemigos nuevos y viejos para mantener la Tierra a salvo, las consecuencias pesan sobre él y enfrenta sus miedos más oscuros, la cuarta temporada de “Invincible” llegó a su fin el 22 de abril de 2026. Pero, la historia de este superhéroe poco tradicional ¿ha terminado o continuará en una quinta entrega de la popular serie animada de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

La cuarta entrega de la serie, creada por Robert Kirkman y basada en los cómics de Image Comics, del mismo nombre, que cocreó con Cory Walker y Ryan Ottley, se centra principalmente en el arco argumental de la Guerra Viltrumita y aborda las consecuencias directas de la catástrofe global de la temporada anterior. Por lo tanto, al principio, Mark lucha con la culpa.

En otro momento de la cuarta temporada de “Invincible”, mientras Mark lucha por matar a Rus, Eve pierde el control de sus poderes. Más tarde, Mark ayuda a Oliver a luchar contra Liu y ataca a Titan luego de malinterpretar sus acciones. Por otro lado, Satanás envía a Mark y Darkblood de regreso a la Tierra después de que recibe ayuda para restaurar su poder.

Mark Grayson en una escena del final de la temporada 4 de la serie animada "Invincible" (Foto: Amazon MGM Studios / Image Comics / Skybound Entertainment)

“INVINCIBLE” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. “Invincible” fue renovada para una quinta temporada en julio de 2025. Casi un año antes del lanzamiento de la cuarta entrega, en marzo de 2026, y luego de que la tercera fuera nominada a un premio Critics’ Choice y a un premio Emmy.

Por lo pronto, no se han revelado detalles específicos de la trama de los próximos episodios, pero la aclamada saga de cómics de Robert Kirkman incluye algunas pistas sobre lo que le espera a Mark Grayson y a los otros personajes principales de la ficción.

Lo más importante es que la temporada 5 de “Invincible” está en producción. El cocreador Simon Racioppa señaló a Collider, que están en “la fase final de producción, al comienzo de la posproducción. Supongo que podemos decir eso. Pero eso lleva mucho tiempo. No es como en una semana”.

“Primero se graba la voz, así que eso se hizo hace años”, explicó Kirkman. “Es una locura. El otro día comentábamos que estábamos trabajando en la quinta temporada casi al mismo tiempo que promocionábamos la segunda. Así que se acumula muchísimo trabajo”.

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de “Invincible”?

La quinta temporada “Invincible” aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que esté disponible en Amazon Prime Video en aproximadamente en marzo de 2027. Considerando que la producción está “a punto de finalizar”. “Estamos recibiendo la animación final y haciendo tomas nuevas”, dijo Kirkman a Collider en marzo de 2026. “Estamos dando los últimos retoques”.

El medio antes mencionado preguntó por un plazo más específico para la quinta temporada, pero Kirkman dijo que no podía “confirmar nada”, que “quizás sea en abril [de 2027]. Tal vez en mayo”, mencionó. “Tal vez en enero. No lo sé. ¿Quién sabe? Ya veremos. Pero diría que el objetivo es regresar en este plazo general.”

Thragg derrota a Mark en el séptimo episodio de la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

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