Desde su estreno en Japón, el 18 de julio de 2025, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) ha recibido varios premios y reconocimientos en su país de origen y a nivel internacional. Aunque ha superado los récords de otras películas, hay una cinta a la que no logró alcanzar, al menos en la taquilla japonesa, después de que se proyectó en cines durante 266 días. ¿Sabes de qué largometraje se trata?

A nivel mundial, la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge ha demostrado su dominio y se consolidó como un éxito histórico tras recaudar más de 820 millones de dólares en la séptima película más taquillera de 2025, la película de anime más taquillera y la película internacional más taquillera en Norteamérica.

LA PELÍCULA QUE “DEMON SLAYER: INFINITO CASTLE” NO LOGRÓ SUPERAR EN TAQUILLA

Después de 266 días en cines, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses, y se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia de Japón. ¿Qué cinta ocupa el primer lugar?

Se trata de otra película de la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”: “Mugen Train”, que se estrenó originalmente en los cines japoneses el 16 de octubre de 2020 y recaudó 40.750 millones de yenes (255,3 millones de dólares). En su momento, estableció marcas como la película de anime más taquillera del mundo y la producción extranjera más exitosa en Estados Unidos.

“Demon Slayer: Mugen Train” dominó la taquilla en Japón desde su lanzamiento inicial y recaudó 40.750 millones de yenes (255,3 millones de dólares) (Foto: Ufotable)

Aunque “Demon Slayer: Mugen Train” es la película número uno en Japón, su éxito no se compara al de “Infinity Castle”, que recaudó más de 802 millones de dólares en todo el mundo, mientras que “Mugen Train” consiguió aproximadamente los 500 millones. Lo que es un indicativo de los avances del anime en los últimos años.

“Demon Slayer: Infinity Castle” es la primera parte de una trilogía, así que es probable que las secuelas repitan el éxito y superen a su predecesora en taquilla y en las premiaciones. Por lo pronto, la segunda película aún no tiene fecha de estreno oficial.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”

Animación del Año: Obtenido en los 44° Premios de la Academia Japonesa (Japan Academy Film Prize), el equivalente al Óscar en Japón.

Mejor Música: Otorgado a Yuki Kajiura y Gō Shiina también en los Premios de la Academia Japonesa.

Película más Comentada: Ganó en la categoría de “Película Popular” (Most Discussed) de 2020 en el mismo certamen.

Crunchyroll Anime Awards: La película y su banda sonora (especialmente el tema “Homura” de LiSA) han recibido múltiples distinciones en esta plataforma global de anime.

Récord Guinness: Ostenta oficialmente el título de la película de anime más taquillera a nivel mundial, superando récords históricos de décadas

Satellite Awards: Recibió nominaciones internacionales como Mejor Largometraje de Animación.

Mainichi Film Concours: Premio a la mejor película de animación.

Hochi Film Award: Ganó el premio especial por su impacto cultural y comercial.

Kyōjurō Rengoku es uno de los personajes más importantes de "Demon Slayer: Mugen Train", película que en su momento batió récords de taquilla en Japón y el resto del mundo (Foto: Ufotable)

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