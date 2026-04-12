“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) es considerada un fenómeno cultural global. Tras su estreno, el 18 de julio de 2025, conquistó la taquilla japonesa y se convirtió en la segunda película más exitosa de la historia de ese país al superar a “El viaje de Chihiro”. Mientras que en Estados Unidos, donde se estrenó en septiembre de 2025, estableció un récord como el mejor estreno para una película de anime en EE.UU., con una recaudación superior a los 70 millones de dólares. Pero esos no son los únicos reconocimientos que ha conseguido.

Los fanáticos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge y los críticos elogiaron la animación del estudio Ufotable, considerada una de las mejores adaptaciones del material original. Gracias a esto ha consolidado su éxito global con una serie de reconocimientos destacados en ceremonias internacionales y japonesas durante 2025 y 2026.

Aunque “Mugen Train” ocupa el primer lugar en la lista de película más taquillera de la historia de Japón, con una recaudación de 40.750 millones de yenes ( 255,3 millones de dólares), “Demon Slayer: Infinity Castle” consolidó a la franquicia como un éxito sin precedentes.

Después de 266 días de estreno en cines a gran escala, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses. Esto como producto de la venta de 27.455.968 entradas en su país de origen.

A nivel mundial, la aclamada película recaudó aproximadamente 740,49 millones de dólares estadounidenses. Esto por la venta de 98.520.310 entradas.

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" ganó el premio a Mejor Película de Animación del Año en el Festival de Anime de Tokio (TAAF) en febrero de 2026 (Foto: Ufotable)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Premios

Saturn Awards (53.ª edición, 2026): Ganadora como Mejor Película de Animación Internacional.

Japan Academy Film Prize (49.ª edición, 2026): Obtuvo el premio a la Mejor Película de Animación, superando a otros títulos importantes como Chainsaw Man: Reze Arc.

Tokyo Anime Award Festival (TAAF 2026): Galardonada como Anime del Año en la categoría de cine.

Critics Choice Association (2025): Recibió el Premio Internacional de Animación en la celebración de Cine y Televisión AAPI.

Astra Film Awards (9.ª edición, 2026): Recibió el reconocimiento especial “Animation is Cinema” y el Premio a la Excelencia.

Filmmarks Awards (2025): Ganadora como Mejor Película de Animación según el popular sitio de reseñas japonés.

Golden Tomato Awards (Rotten Tomatoes, 2025): Ganadora del premio Fan Favorite Animated Movie.

Hochi Film Awards (2025): Premiada como Mejor Película de Anime.

Nominaciones destacadas

Golden Globes (83.ª edición, 2026): Nominada a Mejor Película Animada.

Crunchyroll Anime Awards (2026) : Cuenta con 8 nominaciones, incluyendo Película del Año, Mejor Banda Sonora (Yuki Kajiura y Go Shiina) y Mejor Interpretación de Voz.

: Cuenta con 8 nominaciones, incluyendo Película del Año, Mejor Banda Sonora (Yuki Kajiura y Go Shiina) y Mejor Interpretación de Voz. PGA Awards (Sindicato de Productores, 2026): Nominada a Mejor Productor de Películas Animadas.

Astra Film Awards (2025/2026): Nominada a Mejor Película Animada.

“Demon Slayer: Infinity Castle” tiene más de una nominación en la décima edición de Crunchyroll Anime Awards, que llevará a cabo el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio. La más importante es Película del Año, donde se enfrenta a “100 Meters”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage”, “The Rose of Versailles” y “Scarlet”.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" fue nominada a Mejor Película de Animación en la 83.ª edición de los Globos de Oro (Foto: Ufotable)

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