Crunchyroll Anime Awards, una de las premiaciones más importantes para los fanáticos del anime, ya anunció a los nominados de su décima edición, que se realizará el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio. La categoría más esperada y disputada es la de Anime del Año, y “My Hero Academia”, “Solo Leveling”, “Dan Da Dan” y “The Apothecary Diaries” estaban entre los favoritos, pero ¿consigueron una nominación en dicha categoría? A continuación, te comparto la lista de títulos que podrían ganar esta estatuilla gracias a los votos de los fans y de los jueces expertos.

Desde su estreno, “Solo Leveling” se ha convertido en uno de los animes más exitosos de los últimos años y ha recibido varios premios y reconocimientos. Luego de que ostentó el premio del Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2025, esperaba repetir la hazaña en 2026 con su segunda temporada, lo que convertiría en el primer anime en la historia en conseguir dicho premio dos veces consecutivas. Sin embargo, no consiguió una nominación.

Estos son los nominados a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026 y por los que podrás votar desde el 2 hasta el 14 de abril:

The Apothecary Diaries - Temporada 2

DAN DA DAN - Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada Final

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

LOS NOMINADOS A ANIME DEL AÑO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

1. The Apothecary Diaries - Temporada 2

Además de Anime del Año, “The Apothecary Diaries” ha conseguido múltiples nominaciones en la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, posicionándose en categorías principales, incluyendo Mejor Serie Continua y Mejor Personaje Secundario (Jinshi). El anime basado la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino es uno de los favoritos.

"The Apothecary Diaries" es una de las grandes favoritas y está nominada en varias categorías clave para los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: OLM / TOHO animation)

2. DAN DA DAN - Temporada 2

Gracias a su segunda temporada, “Dan Da Dan” compite en la categoría máxima, Anime del Año, y se enfrenta a fuertes rivales como “Gachiakuta” y “My Hero Academia Final Season”. La serie basada en el manga japonés escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu también fue nominada a Mejor Animación, Mejor diseño de personajes, Mejor anime de acción y más.

"Dan Da Dan" tiene varias nominaciones importantes en los Crunchyroll Anime Awards 2026, incluyendo Mejor Banda Sonora y Mejor Anime de Acción (Foto: Science SARU)

3. Gachiakuta

Los 25 episodios de “Gachiakuta”, que se emitieron entre julio y diciembre de 2025, obtuvieron buenas calificaciones en IMDb. Esto le ganó un lugar entre los mejores animes shonen de los últimos años. Esta serie de acción y fantasía oscura que se basa en el manga de acción distópica escrito e ilustrado por Kei Urana también consiguió la importante nominación.

"Gachiakuta" también compite para ganar la categoría más importante de los Crunchyroll Awards 2026, que se realizará el 23 de mayo en Tokio (Foto: Bones)

4. My Hero Academia - Temporada Final

La última temporada de “My Hero Academia” fue nominada a las categorías más importantes de los Crunchyroll Anime Awards 2026; Anime del Año, Mejor serie en curso, Mejor animación y más. Aunque es una alegría para los fans de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, no es una sorpresa, ya que cada uno de los episodios de la última entrega ha conseguido una calificación superior a 9 en IMDb.

Después del éxito de la última temporada de "My Hero Academia", sin duda es uno de los favoritos para la premiación Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Bones Film)

5. The Summer Hikaru Died

En "El verano en que Hikaru murió", Hikaru le pide a Yoshiki que no le diga a nadie que ha cambiado tras su desaparición (Foto: Cygames / Kadokawa Animation)

“The Summer Hikaru Died” (“El verano en que Hikaru murió”), anime basado en el manga escrito e ilustrado por Mokumokuren, también luchará por quedarse con el importante premio. Pero no es su única nominación. La historia de Yoshiki, quien descubre que su mejor amigo Hikaru murió al desaparecer en la montaña y ha sido reemplazado por una entidad sobrenatural que imita su apariencia, también puede ganar el premio a Mejor serie nueva, Mejor anime de drama, Mejor director y más.

6. Takopi’s Original Sin

Shizuka, una niña de 9 años que sufre el acoso de su compañera Marina y que sólo encuentra consuelo en su perro Chappy, es la protagonista de este anime que ha ganado popularidad (Foto: Enishiya)

El impacto que causó la historia de un alienígena llamado Takopi que llega a la Tierra para esparcir felicidad y tras conocer Shizuka, una niña triste víctima de acoso escolar, y que decide usar sus dispositivos mágicos para ayudarla le dio a “Takopi’s Original Sin” la oportunidad de competir por el premio más importante de los Crunchyroll Anime Awards 2026.

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