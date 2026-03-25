El exitoso y longevo anime "One Piece" regresa en abril de 2026 con la adaptación del arco de Elbaph (Foto: Toei Animation)
El exitoso y longevo anime "One Piece" regresa en abril de 2026 con la adaptación del arco de Elbaph (Foto: Toei Animation)
Nelly Osco
Nelly Osco

El 2026 empezó de manera excelente para los fanáticos del anime con estrenos como , , , entre otros. Precisamente estos tres llegan a su fin la última semana de marzo, lo que representa el final de la temporada de Invierno. Pero da inicio a la temporada de primavera, que por supuesto, incluye grandes estrenos como “Daemons of the Shadow Realm”, “” y “Go For It, Nakamura-kun!!”

La programación de Crunchyroll para la primavera de 2026 también incluye el regreso de “”, que continúa con la historia de Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja en un nuevo formato de 26 episodios por año y marca el inicio del arco de Elbaph del manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda.

También regresan otras series populares como “Dr. Stone Science Future”, “Re:ZERO”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime”, “Dorohedoro” y “Wistoria: Wand and Sword”. Entonces, ¿cuál es el calendario de estrenos de Crunchyroll para la primavera de 2026?

El estreno de "Witch Hat Atelier" se retrasó para garantizar la "más alta calidad posible" en la animación (Foto: Bug Films)
El estreno de "Witch Hat Atelier" se retrasó para garantizar la "más alta calidad posible" en la animación (Foto: Bug Films)

LISTA DE ANIMES QUE LLEGAN A CRUNCHYROLL EN LA PRIMAVERA DE 2026

28 de marzo

  • Agents of the Four Seasons: Dance of Spring

31 de marzo

  • The Food Diary of Miss Maid
  • The strongest job is apparently not a hero or sage, but an appraiser (provisional)!

1 de abril

  • Dorohedoro - Temporada 2
  • Go For It, Nakamura-kun!
  • The Beginning After the End - Temporada 2
  • Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon - Temporada 3
  • Classroom of the Elite 4th Season: Second Year, First Semester

2 de abril

  • Dr. Stone Science Future Parte 3

3 de abril

  • That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4
  • SNOWBALL EARTH
  • The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Temporada 2

4 de abril

  • Daemons of the Shadow Realm
  • NEEDY GIRL OVERDOSE
  • Welcome to Demon School, Iruma-kun! - Temporada 4
  • Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke
  • Kusunoki’s Garden of Gods
  • Mistress Kanan is Devilishly Easy

5 de abril

  • One Piece: Arco de Elbaph
  • GHOST CONCERT: Missing songs
El anime "One Piece" regresa el 5 de abril de 2026 y empieza a adaptar el arco de Elbaph (Foto: Toei Animation)
El anime "One Piece" regresa el 5 de abril de 2026 y empieza a adaptar el arco de Elbaph (Foto: Toei Animation)

6 de abril

  • Witch Hat Atelier
  • LIAR GAME
  • An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess
  • The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt

7 de abril

  • MARRIAGETOXIN
  • Eren the Southpaw
  • Even a Replica Can Fall in Love
  • I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class

8 de abril

  • Re:Zero -Starting Life in Another World - Temporada 4
  • Rent-a-Girlfriend - Temporada 5
  • Gals Can’t Be Kind to Otaku?!

9 de abril

  • A Hundred Scenes of AWAJIMA
  • Kujima: Why Sing, When You Can Warble?
  • The Warrior Princess and the Barbaric King

10 de abril

  • The Drops of God
  • Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk

12 de abril

  • Wistoria: Wand and Sword - Temporada 2

14 de abril

  • I Want to End This Love Game

Los animes de la temporada de invierno que continuará su emisión en la primavera de 2026:

  • Case Closed (Detective Conan)
  • Digimon Beatbreak
  • Scum of the Brave
  • Star Detective Precure!

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparte recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

