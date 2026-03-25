El 2026 empezó de manera excelente para los fanáticos del anime con estrenos como la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, entre otros. Precisamente estos tres llegan a su fin la última semana de marzo, lo que representa el final de la temporada de Invierno. Pero da inicio a la temporada de primavera, que por supuesto, incluye grandes estrenos como “Daemons of the Shadow Realm”, “Witch Hat Atelier” y “Go For It, Nakamura-kun!!”
La programación de Crunchyroll para la primavera de 2026 también incluye el regreso de “One Piece”, que continúa con la historia de Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja en un nuevo formato de 26 episodios por año y marca el inicio del arco de Elbaph del manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda.
También regresan otras series populares como “Dr. Stone Science Future”, “Re:ZERO”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime”, “Dorohedoro” y “Wistoria: Wand and Sword”. Entonces, ¿cuál es el calendario de estrenos de Crunchyroll para la primavera de 2026?
LISTA DE ANIMES QUE LLEGAN A CRUNCHYROLL EN LA PRIMAVERA DE 2026
28 de marzo
- Agents of the Four Seasons: Dance of Spring
31 de marzo
- The Food Diary of Miss Maid
- The strongest job is apparently not a hero or sage, but an appraiser (provisional)!
1 de abril
- Dorohedoro - Temporada 2
- Go For It, Nakamura-kun!
- The Beginning After the End - Temporada 2
- Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon - Temporada 3
- Classroom of the Elite 4th Season: Second Year, First Semester
2 de abril
- Dr. Stone Science Future Parte 3
3 de abril
- That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4
- SNOWBALL EARTH
- The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Temporada 2
4 de abril
- Daemons of the Shadow Realm
- NEEDY GIRL OVERDOSE
- Welcome to Demon School, Iruma-kun! - Temporada 4
- Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke
- Kusunoki’s Garden of Gods
- Mistress Kanan is Devilishly Easy
5 de abril
- One Piece: Arco de Elbaph
- GHOST CONCERT: Missing songs
6 de abril
- Witch Hat Atelier
- LIAR GAME
- An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess
- The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt
7 de abril
- MARRIAGETOXIN
- Eren the Southpaw
- Even a Replica Can Fall in Love
- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class
8 de abril
- Re:Zero -Starting Life in Another World - Temporada 4
- Rent-a-Girlfriend - Temporada 5
- Gals Can’t Be Kind to Otaku?!
9 de abril
- A Hundred Scenes of AWAJIMA
- Kujima: Why Sing, When You Can Warble?
- The Warrior Princess and the Barbaric King
10 de abril
- The Drops of God
- Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk
12 de abril
- Wistoria: Wand and Sword - Temporada 2
14 de abril
- I Want to End This Love Game
Los animes de la temporada de invierno que continuará su emisión en la primavera de 2026:
- Case Closed (Detective Conan)
- Digimon Beatbreak
- Scum of the Brave
- Star Detective Precure!
