La tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” era uno de los estrenos más esperados de la temporada de invierno 2026 y no decepcionó a los fanáticos del anime, ya que ha incluido varios momentos emocionantes e impactantes. Aunque ha recibido algunas críticas de los fanáticos japoneses y algunos episodios recibieron puntajes inferiores a los acostumbrados, los últimos capítulos tienen excelentes calificaciones en IMDb (superiores a 9). Solo falta un capítulo para el final de la primera parte, así que los fans ya se preguntan, ¿cuándo se estrenará la parte 2 de la tercera temporada?

Después del éxito de las primeras temporadas, las expectativas por los nuevos episodios eran altas, sobre todo porque la primera parte adaptó el arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami y se centró en el torneo diseñado por el hechicero antiguo Kenjaku para forzar la evolución humana mediante la muerte y la energía maldita para fusionar a la humanidad con Tengen.

La calidad de la animación de Mappa y el desarrollo de la historia protagonizada por Yuji Itadori jugó a favor del éxito de la primera parte de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, que superó las expectativas al obtener índices de audiencia increíblemente altos y convertirse en una series más vistas de los inicios del 2026, tanto en Japón como en el extranjero.

La batalla de Megumi Fushiguro contra Reggie Star continúa en el penúltimo episodios de la primera parte de la temporada 3 de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PARTE 2 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no ha terminado, pero el episodio 12 ¿podría ser el último del 2026? ¿Qué se sabe al respecto? Los fanáticos esperan que el anime regresara con nuevos episodios a finales de este año, sin embargo, algunas señales indican que es posible que deban esperar hasta enero de 2027.

¿Por qué la segunda parte se retrasaría hasta 2027? Al parecer en el último calendario de emisión, el horario de la primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” podría ser ocupado por otras series. Aunque se podría pensar que JJK se emitirá en otro horario, ese tipo de cambios no es algo que suela suceder.

Aunque aún no se ha confirmado el retraso de la parte 2 de la tercera temporada, la decisión podría obedecer a una preocupación por la calidad de la animación. Probablemente el estudio busca superar lo presentado en la primera parte.

También el retraso estaría relacionado con el rumor sobre la salida del director Shota Goshozono del equipo de producción. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial de Mappa.

Yuji Itadori regresará para más batallas en la segunda parte de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", pero ¿cuándo? (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” se puede ver en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de emisión ‘simulcast’ de la ficción en gran parte del mundo.

Por lo tanto, para ver los primeros episodios de la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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