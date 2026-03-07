Aunque aún no hay novedades sobre la tan esperada tercera temporada de “Solo Leveling”, los fanáticos del anime basado en la novela web de Chugong continúan hablando de la segunda entrega, que fue un éxito en 2025. De hecho, esperan que se convierta en el Anime del año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, que anunciará a los nominados el 2 de abril y se celebrará el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Takanawa en Tokio, Japón. Aunque goza de gran popularidad, algunos consideran que está sobrevalorado y consideran que existen mejores opciones. ¿Opinas lo mismo?

A pesar de las críticas, la historia de Sung Jin-woo, el cazador más débil de la humanidad, quien tras casi morir en una mazmorra, obtiene la habilidad única de “subir de nivel”, continúa enganchando a miles de espectadores y ha sido aclamado internacionalmente, destacando notablemente en los Crunchyroll Anime Awards 2025, donde se posicionó como uno de los grandes ganadores con múltiples galardones, incluido Anime del año.

Además, “Solo Leveling” podría convertirse en la primera serie en la historia en superar el millón de puntuaciones en la plataforma de streaming de Crunchyroll, con lo que superaría a “One Piece” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Pero ¿cuáles son los animes relativamente nuevos que son mejores para otros espectadores?

ESTOS ANIMES SON CONSIDERADOS MEJORES QUE “SOLO LEVELING”

1. Attack on Titan

Durante sus diez años de emisión, “Attack on Titan” fue un furor y mantuvo a sus fans pendientes de cada detalle de la historia basada en el manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama. Si te perdiste esta serie que destaca por una narrativa llena de giros y la evolución profunda de sus personajes, los 89 episodios están disponibles en Crunchyroll.

"Attack on Titan" destaca por su narrativa maestra llena de giros argumentales, animación de alta calidad y una banda sonora impactante (Foto: MAPPA)

2. Mob Psycho 100

“Mob Psycho 100”, webcómic creado por One (“One Piece”), destaca por el desarrollo de sus personajes. Tiene tres temporadas, que suman un total de 37 episodios, que por supuesto también puedes encontrar en Crunchyroll. La trama se centra en un estudiante de secundaria tímido que tiene poderes psíquicos, pero busca una vida normal.

"Mob Psycho 100" tiene tres temporada y 37 episodios que puedes ver en Crunchyroll (Foto: Bones)

3. Vinland Saga

Ambientada en el siglo XI, “Vinland Saga” narra la transformación de Thorfinn, un joven vikingo que busca venganza tras el asesinato de su padre a manos del mercenario Askeladd. La serie basada en el manga escrito e ilustrado por Makoto Yukimura destaca por un intenso drama psicológico y un profundo desarrollo de personajes.

"Vinland Saga" es un anime que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Makoto Yukimura (Foto: Mappa)

4. Jujutsu Kaisen

“Jujutsu Kaisen” es sin duda uno de los animes favoritos de la temporada de invierno 2026 (verano en el Hemisferio Sur) tras el estreno de su tercera temporada. Aunque ha recibido algunas críticas, cada nuevo episodio se vuelve más intenso e interesante, principalmente porque la nueva entrega adapta el arco The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami.

La primera parte de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" se estrenó en enero de 2026 y terminará en marzo (Foto: Mappa)

5. To Be Hero X

“To Be Hero X” es la tercera entrega de la franquicia antológica “To Be Hero” y se desarrolla en un mundo donde el valor de la confianza colectiva otorga superpoderes; si la gente cree que alguien puede volar, esa persona adquiere la habilidad. Al igual que “Solo Leveling”, tiene un protagonista que recibe un gran poder después de enfrentarse a la muerte.

"To Be Hero X" es una serie de superhéroes que se ha ganado gran popularidad entre los fans de los animes (Foto: BeDream)

"To Be Hero X" es una nueva serie de superhéroes que se está convirtiendo silenciosamente en la próxima gran fuerza del anime (Foto: Crunchyroll)

