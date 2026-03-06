ATENCIÓN SPOILERS. En “Jujutsu Kaisen Módulo”, la secuela directa del manga original de Gege Akutami, el regreso de Yuji Itadori no fue precisamente el final feliz que muchos fans esperaban. Y es que el personaje aparece en un futuro lejano, marcado por un destino incómodo que pone en duda si realmente obtuvo la paz tras la batalla contra Sukuna. De esta manera, la obra vuelve a colocar al antiguo estudiante de secundaria en el centro de un dilema que mezcla sacrificio, poder desbordado y las secuelas emocionales de haber cargado con la maldición más peligrosa del mundo.

Vale precisar que esta secuela se sitúa 68 años después de los eventos del ‘Culling Game’ y se centra en una nueva generación, encabezada por Yuka y Tsurugi Okkotsu, mientras el mundo de los hechiceros intenta contener una crisis que incluye—incluso—una invasión alienígena.

En este contexto, Yuji ya no es el protagonista directo de la trama, pero su nombre vuelve constantemente como una especie de leyenda: el hechicero más fuerte, imposible de localizar y clave para el destino de la humanidad.

¿QUÉ DESTINO TIENE YUJI ITADORI TRAS EL FINAL DE “JUJUTSU KAISEN MÓDULO”?

En el tramo final de “Jujutsu Kaisen Módulo”, se confirma que Yuji no ha recuperado una vida normal ni lo hará: vive apartado del mundo de los hechiceros y acepta que su existencia será usada como una herramienta de emergencia para las generaciones futuras.

Es decir, el desenlace deja claro que su vida se ha convertido en un sacrificio prolongado. Y es que, al no poder envejecer como los demás, está condenado a ver cómo el tiempo se lleva a amigos y aliados, mientras él permanece como un recurso que el mundo puede activar cuando una amenaza supere los límites conocidos.

De esta forma, el manga deja entrever que su verdadero “final” llegaría solo cuando alguien, en un futuro, sea capaz de derrotarlo.

¿CÓMO MUESTRA “JUJUTSU KAISEN MÓDULO” A ESTE YUJI ITADORI DEL FUTURO?

Aunque cronológicamente debería superar los 80 años por el salto temporal de “Módulo”, la apariencia de Yuji Itadori en el manga secuela se mantiene prácticamente igual a la de su juventud.

O sea, se refuerza la idea de que su cuerpo quedó fuera del ciclo normal de la vida y que se ha convertido en un recordatorio de todo lo que sucedió décadas atrás.

¿CÓMO LLEGA YUJI ITADORI A ESA SOLEDAD ETERNAMENTE JOVEN?

La condición de Yuji está ligada a su origen y a todo lo que cargó en su interior: al haber sido concebido por Kenjaku como recipiente ideal para Sukuna y transformarse en una especie de “objeto maldito viviente”, dejó de envejecer como una persona común, lo que prolonga su existencia muy por encima de la de sus contemporáneos.

Eventualmente, tras la muerte de personas cercanas, él decide alejarse del mundo de los hechiceros, corta lazos con instituciones y desaparece del mapa, lo que explica por qué la nueva generación solo lo conoce como una figura casi mítica.

Así, el chico empático que prometió morir rodeado de gente querida termina viviendo aislado, cargando con la culpa y el peso de sobrevivir a todos. Sin dudas, el aspecto más trágico de su despedida del manga.

Yuji Itadori, al final del manga "Jujutsu Kaisen Módulo", aparece con 83 años de edad (Foto: SHUEISHA Inc.)

