Marzo del 2026 es un mes especialmente interesante para los suscriptores de Hulu. Y es que la plataforma suma 9 títulos de anime a su catálogo, entre estrenos y temporadas completas, con énfasis en la fantasía y la acción, y con un nombre que se lleva todas las miradas: la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen”. De esta manera, el servicio de streaming buscaría reforzar su oferta para quienes siguen series japonesas pero no siempre tienen acceso a Crunchyroll u otros portales especializados.

Vale precisar que la lista incluye producciones de diversos géneros, por lo que hay alternativas para todos los gustos.

En ese sentido, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas y prepararte para sumar las ficciones a tu próxima maratón frente a la TV.

¿CUÁLES SON LOS 9 ANIMES QUE LLEGAN A HULU EN MARZO DEL 2026?

De acuerdo con el calendario de estrenos de Hulu, los animes que se incorporan a su catálogo este mes son los siguientes:

1. “Loner Life in Another World”

La temporada 1 completa (sub y dub) de “Loner Life in Another World” está disponible en la plataforma desde el lunes 2 de marzo.

Este es es un ‘isekai’ del 2024 que sigue a Haruka, un estudiante que termina en un mundo alterno con toda su clase, pero que es obligado a arreglárselas solo.

2. “I Parry Everything”

La temporada 1 completa (sub y dub) de “I Parry Everything” llega a Hulu el martes 10 de marzo.

Esta es una obra de fantasía y acción sobre Noor, un aventurero que se ve envuelto con una princesa en peligro.

3. “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?”

La temporada 5 (sub y dub) de “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?” también se estrena el martes 10 de marzo.

Así, esta tanda de episodios se suma a las cuatro entregas previas que ya estaban en Hulu.

4. “Jujutsu Kaisen”

El lanzamiento de la temporada 2 completa (sub y dub) de “Jujutsu Kaisen” figura el domingo 15 de marzo en el calendario oficial de la plataforma.

De esta manera, los usuarios podrán ponerse al día con los arcos de “Hidden Inventory / Premature Death” y el “Shibuya Incident”, que profundizan en el pasado de Gojo y el conflicto central con las maldiciones.

La temporada 2 del anime "Jujutsu Kaisen" adapta dos de los arcos más importantes del manga de Gege Akutami: "El Recipiente de Plasma Estelar" y el "Incidente de Shibuya" (Foto: MAPPA)

5. “Rooster Fighter”

“Rooster Fighter” es la comedia de acción protagonizada por un gallo cazador de monstruos que debuta en Hulu el domingo 15 de marzo.

Además, se sabe que su estreno está ligado a una emisión previa en Adult Swim.

6. “Management of a Novice Alchemist”

La temporada 1 completa (sub y dub) de “Management of a Novice Alchemist” llega a la plataforma el jueves 19 de marzo.

Este anime mezcla fantasía, comedia y drama, y se centra en Sarasa Feed, una joven alquimista.

7. “Sword of the Demon Hunter” – Parte 1

La temporada 1 completa (sub y dub) de “Sword of the Demon Hunter” – Parte 1 también se lanza el jueves 19 de marzo.

Esta producción ha sido comparada en tono con “Demon Slayer”, aunque con una premisa distinta.

¿De qué trata? En el periodo Edo, Jinta, un huérfano errante, se convierte en el guardián de una sacerdotisa. Después de que un misterioso demonio le habla de una amenaza futura lejana, Jinta debe emprender un viaje épico que abarca un siglo, mientras se pregunta por qué empuña una espada.

8. “Digimon Beatbreak”

Los episodios 1–10 (doblaje en inglés) de “Digimon Beatbreak” se incorporan al catálogo de Hulu el martes 24 de marzo.

¿De qué trata? Tomoro Tenma vive en un mundo en el que los pensamientos y emociones humanos, conocidos como “e-Pulse”, alimentan dispositivos de inteligencia artificial llamados Sapotama. Pero cuando los Digimon comienzan a materializarse a partir de Sapotama y a alimentarse de e-Pulse, la sociedad empieza a fracturarse.

9. “Yu-Gi-Oh! Go Rush!!”

Cierro la lista con la temporada 1B de “Yu-Gi-Oh! Go Rush!!”, la cual llega a la plataforma el lunes 30 de marzo, en alianza con Disney XD.

¿De qué trata? Los hermanos gemelos Odo (Ohdo), Yuhi y Yuamu son alumnos de primaria que, además, gestionan una peculiar empresa llamada Uchujin Toraburu Sodansha (UTS), dedicada a resolver los problemas que surgen entre humanos y alienígenas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí