Si eres de los que lleva años acompañando a Sora, Donald y Goofy por los mundos de Disney en la consola, ahora tienes un buen motivo para sonreír. Y es que “Kingdom Hearts”, la saga de videojuegos que mezcla el universo Disney con la mitología propia de Square Enix, ha confirmado un salto que los fans pedían desde hace tiempo: tendrá su primera serie anime. Así, ¿te gustaría saber más sobre la futura producción televisiva? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el anuncio se hizo el pasado viernes 14 de agosto del 2026 durante el D23, el evento oficial de fans de Disney.

De esta manera, la franquicia de videojuegos con más de dos décadas de historia se expande ahora a través de la pantalla chica.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ANIME DE “KINGDOM HEARTS”?

Según el comunicado de The Walt Disney Company, la nueva serie de “Kingdom Hearts” reimagina la aventura icónica de la saga con una historia completamente original.

Así, el primer adelanto visual de la producción muestra a un joven sosteniendo una Keyblade, el arma característica de la franquicia.

¿Listos para una nueva aventura? 💛 Una nueva serie de anime inspirada en el mítico videojuego #KingdomHearts llega próximamente a Disney+ pic.twitter.com/m0c2ldFPmr — Disney+ España (@DisneyPlusES) August 15, 2026

Además, la vestimenta del personaje sugiere que podría tratarse de una precuela ambientada mucho antes de los eventos de la saga principal, aunque la línea temporal del relato todavía no se ha confirmado.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN DEL ANIME DE “KINGDOM HEARTS”?

El proyecto es una producción conjunta de Disney Kids & Family y Square Enix, desarrollada en colaboración directa con Tetsuya Nomura, creador y director de los videojuegos originales.

Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family, declaró que el equipo creativo trabaja de cerca con Nomura para que la serie sea “inconfundiblemente ‘Kingdom Hearts’”, a la vez que le ofrece a los fans una nueva forma de vivir ese universo.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL ANIME DE “KINGDOM HEARTS”?

El anime de “Kingdom Hearts” se transmitirá en Disney Channel y llegará también a Disney+.

Sin embargo, al cierre de esta nota, aún no hay una fecha de lanzamiento anunciada del show televisivo.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL ANIME DE “KINGDOM HEARTS” DENTRO DE LA FRANQUICIA?

“Kingdom Hearts” nació en el 2002 como una colaboración entre Square Enix y Disney, y ha vendido más de 38 millones de copias en todo el mundo a lo largo de sus distintas entregas.

Cabe resaltar que “Kingdom Hearts III” cerró la llamada Saga del Buscador de la Oscuridad, mientras que “Kingdom Hearts IV”, el siguiente videojuego numerado de la saga, abrirá una nueva historia y ya tiene ventana de lanzamiento hacia finales del 2027 para consolas y PC.

El anime se suma así al catálogo de series animadas originales de Disney+, que ya incluye títulos como “Dragon Striker”, “Phineas and Ferb” y “Big City Greens”.

El anime "Kingdom Hearts" es un proyecto que fue revelado durante el evento D23 Expo (Foto: Disney / Square Enix)

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