“Solo Leveling” se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años. Y es que la adaptación del popular manhwa de Chugong logró lo que muy pocas series consiguen: ganarse tanto a la crítica como a una comunidad global de fans que no para de crecer en Crunchyroll. Así, la historia de Sung Jin-woo, un cazador considerado el más débil de todos que termina descubriendo un sistema secreto de nivelación, enganchó a miles de espectadores desde su primera temporada en 2024 y consolidó su fenómeno con la segunda entrega en el 2025.

Vale precisar que el éxito del show televisivo no solo se mide en vistas o en tendencias de redes sociales: resulta que, en los Crunchyroll Anime Awards 2025, la ficción se llevó el premio a Anime del Año, convirtiéndose en la primera adaptación de un manhwa en alcanzar tal reconocimiento.

De esta manera, el galardón puso el nombre de A-1 Pictures y del equipo de producción en el mapa... de una forma que pocos títulos recientes habían logrado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling”:

¿QUÉ RÉCORD ESTÁ A PUNTO DE ROMPER “SOLO LEVELING” EN CRUNCHYROLL?

Según su ficha oficial en Crunchyroll, el anime acumula más de 956 mil valoraciones de usuarios en el popular servicio de streaming, cifra con la que mantiene una media de 4,9/5 (un puntaje calificado como “casi perfecto”).

Entonces, si conserva ese ritmo de crecimiento, “Solo Leveling” podría convertirse en la primera serie en la historia de la plataforma en superar el millón de puntuaciones , algo que ningún otro título ha logrado hasta ahora.

Cabe resaltar que “One Piece” se ubica como el segundo anime más puntuado, con algo más de 768 mil valoraciones, mientras que “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba” (más 725 mil votos) y “Naruto” (más de 110 mil votos) quedan por detrás.

Es decir, “Solo Leveling” se ha consolidado como el show televisivo más reseñado y mejor valorado de Crunchyroll en la actualidad, al menos en términos de ‘feedback’ dentro de la propia plataforma.

¿POR QUÉ ESTE RÉCORD IMPORTA TANTO PARA “SOLO LEVELING”?

Como muchos sabemos, detrás de cada estrella de puntuación hay un usuario que se tomó el tiempo de calificar el espectáculo, algo que no ocurre con todas las series.

De esta forma, acercarse al millón de reseñas con una nota tan alta indica no solo alcance global, sino también un consenso positivo muy fuerte alrededor del anime.

Por lo tanto, si hay alguien buscando una ficción reciente, corta y con mucha conversación en redes, “Solo Leveling” se presenta como una alternativa perfecta para nuevos espectadores.

¿CÓMO VER “SOLO LEVELING”?

Si quieres comprobar por ti mismo por qué la producción está rompiendo récords, puedes verla en Crunchyroll.

Allí encontrarás sus dos primeras temporadas y podrás dejar tu propia puntuación si tienes cuenta activa en la plataforma. ¡No te la pierdas!

El póster de "Solo Leveling: ReAwakening", la aclamada segunda temporada del anime que adapta el manhwa de Chugong y DUBU (Foto: A-1 Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí