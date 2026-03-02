Este 2026, una nueva encuesta realizada en Japón ha vuelto a poner bajo la lupa cómo consumen anime los fans en el país que vio nacer este fenómeno global. Y es que el estudio recoge hábitos de visionado y preferencias de los espectadores japoneses, en un momento en que estas producciones ya son parte del consumo masivo en todo el mundo. En ese sentido, los resultados del sondeo ofrecen una “radiografía” del día a día de quienes siguen—temporada tras temporada—este tipo de shows televisivos. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que el estudio, difundido a través de PR Times, se llevó a cabo entre el 30 de enero y el 2 de febrero del 2026, con 300 personas encuestadas, por lo que ofrece una foto muy actual del mercado local.

El sondeo fue elaborado por Ouchi Cinema, medio que preguntó no solo por géneros favoritos, sino también por los títulos recomendarían los fans en la temporada de invierno 2026, con “Frieren: Beyond Journey’s End” y “Jujutsu Kaisen” liderando la lista.

¿CUÁLES SON LOS GÉNEROS DE ANIME MÁS POPULARES EN JAPÓN EN 2026?

Según los datos publicados por PR Times, el top 10 de géneros de anime favoritos en Japón quedó así:

Puesto #1. Acción/batalla (59,0%): historias centradas en combates constantes, poderes especiales y enfrentamientos decisivos, normalmente con héroes que se superan arco tras arco.

historias centradas en combates constantes, poderes especiales y enfrentamientos decisivos, normalmente con héroes que se superan arco tras arco. Puesto #2. Aventura/fantasía (54,7%): series que llevan al espectador a mundos alternos o mágicos, con viajes largos, misiones y un fuerte componente de construcción de universo.

series que llevan al espectador a mundos alternos o mágicos, con viajes largos, misiones y un fuerte componente de construcción de universo. Puesto #3. Slice of life/“cotidiano y reconfortante” (37,7%): relatos de la vida diaria, con tramas sencillas y clima relajado, pensados para acompañar rutinas y ofrecer una sensación de calma.

relatos de la vida diaria, con tramas sencillas y clima relajado, pensados para acompañar rutinas y ofrecer una sensación de calma. Puesto #4. Gag/comedia (28,7%): animes que apuestan por el humor rápido, chistes constantes y situaciones absurdas, muchas veces en capítulos cortos o segmentos breves.

animes que apuestan por el humor rápido, chistes constantes y situaciones absurdas, muchas veces en capítulos cortos o segmentos breves. Puesto #5. Dark fantasy (27,3%): fantasía con tintes más oscuros, violencia explícita y temas adultos, donde los protagonistas se mueven en mundos crueles o moralmente ambiguos.

fantasía con tintes más oscuros, violencia explícita y temas adultos, donde los protagonistas se mueven en mundos crueles o moralmente ambiguos. Puesto #6. Deportes (27,3%): historias que giran en torno a disciplinas deportivas, torneos y entrenamientos, con énfasis en el esfuerzo personal, la rivalidad y el trabajo en equipo.

historias que giran en torno a disciplinas deportivas, torneos y entrenamientos, con énfasis en el esfuerzo personal, la rivalidad y el trabajo en equipo. Puesto #7. Misterio/deducción (26,7%): tramas centradas en resolver casos, enigmas o conspiraciones, donde la intriga y las pistas marcan el ritmo de cada episodio.

tramas centradas en resolver casos, enigmas o conspiraciones, donde la intriga y las pistas marcan el ritmo de cada episodio. Puesto #8. Romance/romcom (25,3%): series que exploran relaciones amorosas, desde romances escolares hasta historias adultas, muchas veces mezcladas con humor y malentendidos.

series que exploran relaciones amorosas, desde romances escolares hasta historias adultas, muchas veces mezcladas con humor y malentendidos. Puesto #9. Isekai (23,3%): animes en los que el protagonista es transportado o reencarnado en otro mundo, usualmente con nuevas reglas, poderes y una misión por cumplir.

animes en los que el protagonista es transportado o reencarnado en otro mundo, usualmente con nuevas reglas, poderes y una misión por cumplir. Puesto #10. Escuela/juventud (21,0%): relatos ambientados en institutos o universidades, enfocados en la adolescencia, la amistad, los primeros amores y los retos de crecer.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA?

Tal como puedes apreciar, los porcentajes son altos para una encuesta de respuesta múltiple, lo que confirma que la mayoría de espectadores combina varios tipos de historias dentro de una misma temporada.

Asimismo, el liderazgo de la acción y la fantasía coincide con el peso que tienen franquicias como “Dragon Ball”, “One Piece”, “Jujutsu Kaisen”, “Demon Slayer” o la propia “Frieren” en el consumo actual tanto en Japón como fuera de él.

Así, si miras tu propia lista de pendientes en plataformas como Crunchyroll o Netflix, probablemente verás ese mismo patrón: batallas espectaculares y mundos fantásticos, pero también comedias ligeras y romances escolares que funcionan como respiro entre arcos intensos.

El peso de franquicias como "Dragon Ball" es clave para comprender los resultados de la encuesta (Foto: Toei Animation)

