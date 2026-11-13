Antes de la llegada de “Avengers: Doomsday” a los cines, hay una cita que sí o sí debes tener en el streaming. Y es que “Avengers Endgame: Encore”, la versión ampliada de la exitosa película que cerró la “Infinity Saga” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), aterrizó en Disney+ para que puedas disfrutarla con total comodidad desde el sofá de tu casa. Entonces, si te gustaría saber qué trae esta edición que no tuvo la versión original y otros detalles clave sobre la ficción, esta nota es para ti.
Vale precisar que “Avengers: Endgame” se estrenó en el 2019, presentándonos a a los héroes sobrevivientes del MCU intentando reparar el daño de Thanos.
Y, tal como te puedes imaginar, “Encore” conserva el metraje original, pero suma material adicional filmado por Anthony y Joe Russo durante la producción de “Doomsday”.
Así, la versión del streaming incluye cuatro escenas nuevas ligadas a la secuela del fime.
¿CÓMO VER “AVENGERS: ENDGAME ENCORE” EN EL STREAMING?
“Avengers Endgame: Encore” llegó el viernes 13 de noviembre del 2026 al catálogo de Disney+, plataforma que la clasifica para mayores de 12 años. Además, ofrece audiodescripción y subtítulos, con idiomas como el español y el inglés.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
Importante: el servicio de streaming advierte que algunas secuencias de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.
“Avengers: Doomsday”, por su parte, llegará a los cines estadounidenses el 18 de diciembre de este año.
MIRA EL TRÁILER DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”
¿CUÁLES SON LAS NUEVAS ESCENAS DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”?
Aviso de spoilers (si no quieres saber sobre su contenido, sáltate esta sección). Resulta que las imágenes inéditas presentan:
- Un final extendido: tras la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con Peggy Carter, los visita una versión de Loki que ofrece ayudarlos.
- Primera escena a mitad de créditos: Bruce Banner permanece aislado en un complejo militar subterráneo, hasta que Victor von Doom lo teletransporta.
- Segunda escena a mitad de créditos: empleados de la TVA detectan una incursión entre dos universos y concluyen que el multiverso se colapsa.
- Escena post-créditos reelaborada: el sonido de metal golpeado se revela como Doom forjando su máscara.
¿CUÁNTO RECAUDÓ “AVENGERS: ENDGAME ENCORE” EN LA TAQUILLA?
De acuerdo con Box Office Mojo, el reestreno en cines sumó 143,2 millones de dólares:
- 40,1 millones en Estados Unidos y Canadá.
- 103,1 millones en el resto de territorios.
Con ello, “Avengers: Endgame” alcanzó un acumulado de 2.942 millones de dólares y recuperó el título de película más taquillera de la historia, por encima de “Avatar” (2.923 millones).
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