¡Atención, SPOILERS ! El final de “VisionQuest” dejó a los fans de Marvel con la emoción por todo lo alto. Y es que la serie de Disney+ cerró la historia de Visión y su familia con una impactante escena post-créditos que nos trajo una gran revelación antes de la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Así, en las siguientes líneas, te cuento qué ocurrió exactamente con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y qué lugar ocupa ahora la Bruja Escarlata dentro de este mundo de superhéroes.

Vale precisar que la producción cierra la llamada trilogía de “WandaVision”, la cual continuó con “Agatha All Along”.

Y, sin dudas, esa saga convirtió a Wanda en una de las figuras más queridas del MCU, con un destino que quedó abierto desde “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (en español: “Doctor Strange en el multiverso de la locura”).

¿QUÉ PASÓ CON WANDA EN EL FINAL DE “VISIONQUEST”?

Durante gran parte del episodio final de “VisionQuest”, titulado “Forever” (o “Para siempre”), Wanda no aparece físicamente.

Sin embargo, Visión (Paul Bettany) y Tommy (Ruaridh Mollica) hablan de ella y admiten que, con la historia de muertes y resurrecciones de su familia, un reencuentro es posible.

De esta forma, la revelación clave llega en la segunda escena post-créditos del capítulo, la cual nos regresa al momento en el que Wanda derribó el monte Wundagore.

Aquí, Doctor Doom (Robert Downey Jr.) levanta los escombros, le pide que despierte y le dice que su poder será suyo.

Y, eventualmente, Wanda abre los ojos. Es decir, el MCU confirma que sobrevivió.

¿QUÉ SIGNIFICA ESA ESCENA DE “VISIONQUEST” PARA “AVENGERS: DOOMSDAY”?

En Estados Unidos, “Avengers: Doomsday” llega a los cines el viernes 18 de diciembre del 2026 y la escena alimenta la teoría de que Wanda enfrentará a los Vengadores.

Así, se especula que Doom podría usarla como arma contra los héroes que mejor la conocen o, incluso, como infiltrada.

Además, se refuerza la idea de que Wanda sería una de las brujas encapuchadas de Latveria vinculadas con el villano.

¿VOLVERÁN A JUNTARSE WANDA, BILLY Y TOMMY?

Tal como te puedes imaginar, hasta el momento, no hay una confirmación concreta sobre ese reencuentro.

No obstante, se sabe que Billy (Joe Locke) y Tommy planean reunirse en Jersey con Visión, por lo que existe la posibilidad de que la familia completa se vuelva a ver en “Avengers: Secret Wars” (2027).

En la escena post-créditos del episodio final de la serie "VisionQuest", se confirma que Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, sobrevivió al derrumbe del Monte Wundagore (Foto: Marvel Studios / Disney+)

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