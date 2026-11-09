“VisionQuest” se despide de las pantallas, por lo que los fans del Visión de Paul Bettany ya están preparándose para el lanzamiento de su capítulo final. Y es que la serie de Marvel en Disney+ ha tenido semanas movidas, con episodios dobles y revelaciones impactantes. Así, ahora toca decirle adiós a la historia que sigue al sintezoide tras los hechos de “WandaVision”. Por eso, aquí te cuento cuándo se estrena el desenlace de la producción, a qué hora conviene estar atento, dónde verlo y qué se espera de este cierre.

Vale precisar que el octavo y último episodio del show televisivo se titula “Forever” y dura 68 minutos, lo que implica que es el capítulo más largo de una serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en el streaming desde “Hawkeye”.

Además, incluye la única escena post-créditos de la temporada. Por ende, conviene quedarse hasta el final del metraje para disfrutarla.

Y, respecto a la trama, se espera que el final pueda resolver la relación entre Visión y Ultrón, el rumbo de Tommy y el plan de Jocasta, dejando abierta la posibilidad de más historias sobre la familia Maximoff en pantalla.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 8 de “VisionQuest”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “VISIONQUEST”?

El último capítulo de la serie de Marvel se estrena el martes 10 de noviembre del 2026, con el guion y la dirección del showrunner Terry Matalas.

De esta manera, se respeta el calendario completo de la producción:

Episodios 1 y 2: martes 13 de octubre del 2026

Episodios 3 y 4: martes 20 de octubre del 2026

Episodios 5 y 6: martes 27 de octubre del 2026

Episodio 7: martes 3 de noviembre del 2026

Episodio 8 (final): martes 10 de noviembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “VISIONQUEST”?

“VisionQuest” ha fijado el lanzamiento de su episodio final respetando el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 10 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del martes 10 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del martes 10 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del martes 10 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del martes 10 de noviembre España 3:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “VISIONQUEST”?

Al igual que otras series del MCU, “VisionQuest” es un título exclusivo del catálogo internacional de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de su episodio final sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En la serie "VisionQuest", el actor Ruaridh Mollica interpreta a Tommy Maximoff, también conocido como el velocista Speed (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)

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