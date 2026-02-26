“Solo Leveling” no solo arrasó como webnovel y manhwa, sino que su adaptación como anime de Crunchyroll terminó de convertir la historia de Sung Jinwoo en un fenómeno mundial, con Japón como uno de los mercados donde más ha crecido su popularidad. Así, en medio de este ‘boom’ y de la conversación alrededor de la producción en redes sociales, su creador, Chugong, ha empezado a mirar hacia atrás y a compartir reflexiones sobre las decisiones creativas que hoy reconsideraría... justo ahora que ve el impacto real de su obra fuera de Corea del Sur.

Vale precisar que el anime sigue a Sung Jinwoo, un cazador de rango E considerado el más débil de todos, que sobrevive—de milagro—a una misión desastrosa y descubre un misterioso sistema que le permite “subir de nivel” como si fuera el personaje principal de un videojuego.

A partir de entonces, su vida cambia por completo: cada mazmorra, cada misión y cada enemigo lo acercan a un poder que rompe todos los límites humanos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling”:

¿DE QUÉ SE ARREPIENTE CHUGONG, EL CREADOR DE “SOLO LEVELING”?

Tal como reportan medios como GameRant, Chugong suele participar en diversos foros de fans de su obra.

Allí, en una oportunidad, reveló que uno de sus grandes “arrepentimientos” no tiene que ver con la trama central ni con el protagonista del anime, sino con cómo construyó a Goto Ryuji, uno de los cazadores más destacados de Japón dentro de este universo.

Resulta que el creador reconoce que, si hubiera sabido que su historia sería tan popular en tierras japonesas, habría mostrado al personaje como alguien mucho más poderoso y carismático.

Asimismo, destacó que su intención original era que Goto resultara admirable, pero que, en la práctica, terminó viéndose opacado por enemigos y otros personajes extremadamente fuertes, lo que hizo que muchos seguidores lo percibieran como menos impresionante de lo que él había imaginado.

De esta manera, su pesar está ligado a una cuestión de representación: le habría gustado que el cazador japonés tuviera un rol más imponente y memorable para un público que hoy es clave en el éxito del anime.

Goto Ryuji aparece de manera recurrente en el Arco de la Incursión a la Isla de Jeju de la temporada 2 del anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿ESTA DECLARACIÓN DE CHUGONG TIENE RELACIÓN CON LAS CRÍTICAS POR SUPUESTO “ANTI JAPONESISMO” EN “SOLO LEVELING”?

La figura de Goto Ryuji y, en general, la forma en la que se muestra a varios personajes japoneses en “Solo Leveling” generó, con el tiempo, ciertos debates en redes y foros sobre si la obra podía interpretarse como una ficción con un mensaje negativo hacia Japón.

Ante ello, Chugong ha sido tajante: el autor ha subrayado que no odia a ningún país y que nunca pretendió transmitir un discurso antijaponés con su novela.

¿CÓMO VER “SOLO LEVELING”?

Como mencioné previamente, “Solo Leveling” es un título que forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí