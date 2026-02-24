“Solo Leveling” es uno de los animes más populares de los últimos años. Por lo tanto, los fanáticos de la serie basada en la novela web de Chugong esperan con ansias la confirmación de la tercera temporada o cualquier otro detalle sobre el futuro del galardonado anime. No obstante, hasta el momento no se han publicado novedades y es probable que no se tengan noticias por un largo tiempo. Así, lo más recomendable es ver títulos similares para aminorar la espera. Aunque “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” son los animes de la temporada invierno 2026, existen otras opciones.

Si eres fan de la historia de Sung Jinwoo, quien es conocido como el “Cazador más débil de la humanidad” (Rango E) y tiene la capacidad de subir de nivel y luchar en un mundo donde aparecieron portales que conectan nuestra realidad con dimensiones llenas de monstruos, también puedes ver otros animes que exploran temas como la ambición y redención, e incluyen emocionantes secuencias de acción.

LOS ANIMES QUE DEBES VER MIENTRAS ESPERAS LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”

1. Gachiakuta

Si buscas algo relativamente nuevo, “Gachiakuta” podría ser una buena opción. La serie basada en el manga de fantasía oscura y acción escrito e ilustrado por Kei Urana sigue a Rudo, un joven que vive en los suburbios de una ciudad flotante, pero es arrojado al Abismo, un vertedero poblado por monstruos de basura, donde se ve obligado a luchar por sobrevivir. Aunque busca venganza, decide aprender a utilizar sus nuevos poderes para contribuir a la sociedad como limpiador.

Sinopsis: “En una ciudad flotante donde los ricos desechan tanto basura como personas, a Ludo lo acusan de asesinato y lo lanzan al Abismo, un vertedero infernal habitado por bestias de basura. Para sobrevivir deberá utilizar su recién nuevo poder y unirse a los Limpiadores. Ludo no solo combatirá a los monstruos, sino que también quiere vengarse de quienes lo lanzaron a ese infierno.”

La primera temporada de "Gachiakuta" cuenta con 24 episodios, que se emitieron entre julio y diciembre de 2025 (Foto: Studio Bones)

2. Chainsaw Man

Al igual que “Solo Leveling”, “Chainsaw Man” está cargado de acción, así que podría ser una opción interesante a pesar de que tienen tonos diferentes. La serie basada en el manga shonen de Tatsuki Fujimoto tiene solo una temporada y una película taquillera que se estrenó en 2025. No obstante, se espera que la historia de Denji continúe en una segunda temporada.

Sinopsis: “Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable. Cuando una traición provoca la muerte de Denji, Pochita hace un contrato con él y Denji revive como “Chainsaw Man”, un ser humano con el corazón de un demonio.”

Denji regresa con más aventuras en una segunda temporada de "Chainsaw Man", basada en el manga de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

3. To Be Hero X

“To Be Hero X” es la tercera entrega de la franquicia antológica “To Be Hero” y se desarrolla en un mundo donde el valor de la confianza colectiva otorga superpoderes; si la gente cree que alguien puede volar, esa persona adquiere la habilidad. Al igual que “Solo Leveling”, tiene un protagonista que recibe un gran poder después de enfrentarse a la muerte.

Sinopsis: “En un mundo lleno de héroes brillantes, es la confianza de los fans lo que convierte a los héroes en superhéroes. Si un héroe pierde la confianza de la gente, pierde sus habilidades especiales. El valor de la confianza se recopila, se cuantifica y se utiliza para determinar la clasificación de un héroe, que se muestra en su muñeca. Cada dos años, los mejores héroes van a un torneo para luchar, determinar nuevos valores de confianza y obtener sus clasificaciones.”

"To Be Hero X" es una nueva serie de superhéroes que se ha ganado gran popularidad entre los fans de los animes (Foto: BeDream)

4. Sentenced To Be A Hero

Basada en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Rocket Shokai e ilustradas por Mephisto, “Sentenced To Be A Hero” es uno de los animes populares de la temporada invierno 2026 y en poco tiempo ha logrado conquistar a los fanáticos de la acción. La serie se ambienta en un mundo donde el heroísmo es la condena para los criminales más peligrosos, que son enviados a luchar contra hordas de monstruos.

Sinopsis: “En un mundo donde el heroísmo es un castigo, Xylo Forbartz, un asesino de diosas condenado, lucha contra hordas interminables de abominaciones monstruosas como parte de la Unidad de Héroes Penales 9004. La muerte no es una escapatoria, solo un ciclo de resurrección y combate implacable. Pero cuando Xylo se encuentra con una nueva y misteriosa diosa, su improbable alianza desencadena una rebelión.”

En "Sentenced to Be a Hero", Xylo Forbartz es un ex Caballero Sagrado condenado a la pena del heroísmo tras ser acusado de asesinar a una diosa (Foto: Studio KAI / Kadokawa)

5. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” puede ser la opción perfecta mientras esperas la tercera temporada de “Solo Leveling”, ya que tiene cuatro temporadas y 63 episodios, que están disponibles en Crunchyroll. Además, cuenta con una película, que se convirtió en una de las más taquilleras del 2025. Los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge esperan las últimas dos películas de la trilogía final.

Sinopsis: “Estamos en la era Taisho de Japón. Tanjiro, un joven que se gana la vida vendiendo carbón, descubre un día que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de la masacre, ha sufrido una transformación en demonio. Destrozado por los acontecimientos Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para poder devolver a su hermana a la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia.”

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" se volverá a emitir en Japón en abril de 2026, además la película "Infinity Castle" regresa a los cines (Foto: Ufotable)

