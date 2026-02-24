Después de la película crossover, “Baki Hanma VS Kengan Ashura”, Baki Hanma, prodigio de las artes marciales y campeón del submundo, entrena intensamente para alcanzar el nivel de su padre, “la criatura más fuerte de la tierra”, regresa para otra gran pelea en “Baki-Dou: El samurái invencible” (“Baki-Dou: The Invincible Samurai” en inglés), la nueva serie de la popular franquicia que empezó en 1991 con el manga “Baki the Grappler”, creado por Keisuke Itagaki. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la nueva temporada y cuándo se estrenan?

En esta secuela, el protagonista tendrá que enfrentar a una leyenda histórica: Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos. Baki y los luchadores de la arena subterránea deben prepararse para combatir a dicha amenaza que regresa de la muerte y que tiene una gran fuerza.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

La primera temporada de “Baki-Dou” recibe el nombre de “El samurái invencible” y cuenta con 13 episodios. Cantidad similar a las anteriores entregas de la franquicia, que empezó en 1994 con “Baki The Grappler: The Ultimate Fighter” y que regresó después de muchos años gracias a Netflix

En "Baki-Dou", que se estrena el 26 de febrero, Musashi Miyamoto es considerado el samurái más fuerte de la historia, creador del estilo Niten Ichi-ryū(Foto: Netflix)

Wanima interpreta “Furuboko”, el tema de apertura de “Baki-Dou: El samurái invencible”. Mientras que Novel Core se encarga del tema de cierre, “Mountain Top”. “Crecí leyendo y viendo Baki desde muy joven, cautivado por su mundo más allá del sentido común y sus muchas escenas icónicas, a menudo recreándolas con mis amigos”, indicó Wanima a Tudum.

“Para el arco de Musashi Miyamoto, escribí esta canción superponiendo la idea de que ‘la forma de vida en sí misma es una batalla’ con la sensación de seguir de pie, incluso después de ser completamente derrotado. Estoy realmente feliz y agradecido de participar en este trabajo”, agregó..

¿CÓMO VER “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

“Baki-Dou: El samurái invencible” se estrenará el jueves 26 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nuevas aventuras de Baki Hanma solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿DE QUÉ TRATA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Baki-Dou: El samurái invencible”, “tras concluir su batalla contra su padre, Yujiro Hanma, Baki y sus compañeros luchadores legendarios se sienten inquietos. Hasta que un plan secreto comienza a gestarse a 364 metros bajo la Tokyo Skytree: la resurrección del mejor espadachín de Japón, Musashi Miyamoto.

Guerreros como Doppo Orochi, Jack Hanma y Kaoru Hanayama se preparan para volver a la lucha. Y también Baki, quien nunca se acobarda ante un desafío, por grande que sea. Prepárense para un enfrentamiento sin precedentes entre Baki, el luchador clandestino más fuerte, y Musashi Miyamoto, el maestro samurái. ¿Cuál será el resultado de esta batalla de artes marciales mixtas que trasciende el tiempo y el espacio?”

Baki y los demás luchadores afrontan con valentía esta nueva batalla que definirá al luchador más fuerte de la humanidad en "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí