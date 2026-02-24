“Baki-Dou: El samurái invencible” (en inglés: “Baki-Dou: The Invincible Samurai”) llega a Netflix como la nueva secuela directa de “Baki Hanma” (2021), con una temporada de 13 episodios que estarán disponibles a nivel global en la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, la serie ahora adapta el arco de Miyamoto Musashi, uno de los más comentados del manga de Keisuke Itagaki, y promete llevar los combates y la violencia de la franquicia a un nuevo extremo para los fans de la acción y las artes marciales.

Vale precisar que el anime de Netflix funciona como la séptima serie animada de la cronología de la saga.

Además, se sabe que la producción vuelve a estar a cargo del estudio TMS Entertainment, con el regreso de Nobunaga Shimazaki como voz original del protagonista.

¿DE QUÉ TRATA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

La historia de “Baki-Dou: El samurái invencible” arranca tras la pelea del siglo entre Baki y su padre.

Entonces, con el conflicto resuelto, los luchadores de la arena subterránea se enfrentan a un problema inesperado… el aburrimiento absoluto.

Es precisamente en este contexto cuando, a 364 metros bajo la Tokyo Skytree, se pone en marcha un plan secreto del gobierno japonés para revivir a Miyamoto Musashi, uno de los padres de las artes marciales en el país.

Así, este samurái resucitado irrumpe en el presente con una destreza con la espada que supera todo lo visto en la franquicia, obligando a figuras como Kaoru Hanayama, Jack Hanma, Doppo Orochi, Goki Shibukawa y Kaioh Retsu a enfrentarse a él en combates donde el uso de armas está permitido.

De esta manera, la serie plantea un choque directo entre el puño moderno y la lucha histórica en un torneo en el que la derrota puede significar la muerte.

MIRA EL TRÁILER DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”

¿CÓMO VER “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

El anime “Baki-Dou: El samurái invencible” se estrena el jueves 26 de febrero del 2026 en Netflix a nivel mundial.

Por lo tanto, para ver los 13 capítulos de su primera temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”

Título original: Baki-Dô

Baki-Dô Año: 2026

2026 Duración promedio de episodios: 24 min.

24 min. País: Japón

Japón Dirección: Toshihiro Hirano

Toshihiro Hirano Guion: Tatsuhiko Urahata

Tatsuhiko Urahata Manga: Keisuke Itagaki

Keisuke Itagaki Compañía: TMS Entertainment

TMS Entertainment Distribuidora: Netflix

El póster de "Baki-Dou: El samurái invencible", anime que desarrolla su primera temporada a lo largo de 13 episodios (Foto: Netflix)

