“One Piece” sigue en su momento más intenso y la comunidad de fans ya cuenta las horas para el próximo capítulo del anime. Y es que el arco de Elbaph viene sacudiendo a los seguidores de la historia de Luffy y compañía con giros cada vez más oscuros. Así, la pregunta que todos se hacen ahora es cuándo llega el episodio 1174 de la producción y cómo podrás verlo apenas se libere en Crunchyroll. Por eso, aquí te presento la fecha de estreno, el horario exacto y todos los detalles sobre este lanzamiento.

Vale precisar que el capítulo 1173 dejó a los Caballeros de Dios manipulando las peores pesadillas de los niños de Elbaph, mientras Loki quedaba gravemente herido tras enfrentar torturas y sembraba dudas sobre la verdadera causa de la muerte de Harald.

Además, Luffy decidió salvarle la vida al “príncipe maldito” pese a la desconfianza generalizada hacia el personaje, un gesto que definirá su relación durante lo que resta del arco.

Así, se espera que el episodio 1174 de “One Piece” muestre a los guerreros de Elbaph interviniendo para rescatar a los niños.

Entonces, con los Caballeros de Dios expuestos y los gigantes movilizándose, todo aparece indicar que habrá un punto de quiebre dentro de esta etapa de la historia.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1174 DE “ONE PIECE”?

Bajo el título “Save the Children! The Elbaph Warriors Rise Up” (en español: “¡Salven a los niños! Los guerreros de Elbaph se levantan"), este episodio de “One Piece” se estrena el domingo 16 de agosto del 2026.

De esta manera, la serie conserva su emisión de una entrega por semana a través de Crunchyroll.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1174 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1174 del anime se estrena primero en Japón por Fuji TV a las 11:15 p.m. (hora local).

Para el público internacional, Crunchyroll lo incorporará a su catálogo el mismo domingo mediante simulcast, con horarios distintos según cada región:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 16 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 16 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 16 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 16 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 16 de agosto España 6:00 p.m. del domingo 16 de agosto

Importante: los subtítulos oficiales en español suelen aparecer entre 30 y 45 minutos después de la emisión inicial. Por ello, quienes prefieran ver el capítulo con traducción deberán considerar ese tiempo adicional.

Asimismo, ten en cuenta que los horarios son referenciales, ya que el simulcast puede registrar leves demoras antes de que el episodio quede habilitado en el streaming.

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 1174 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll funciona como la plataforma principal de transmisión de “One Piece” en Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, para disfrutar del capítulo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En esta escena del episodio 1174 del anime "One Piece", el músico de los Piratas de Sombrero de Paja, Brook, reacciona con una de sus características expresiones de pánico ante los acontecimientos ocurridos en la isla de los gigantes, Elbaph (Foto: Toei Animation)

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