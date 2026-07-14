Hay personajes que llevan años apareciendo apenas en flashbacks y, de golpe, se convierten en el centro de la conversación entre los fans de determinada serie. Y eso es justo lo que le está pasando a Scopper Gaban de “One Piece”, el viejo pirata de la tripulación de Gol D. Roger, al que hoy conocemos como el “Devorador de Montañas”, cuya identidad y paradero en el arco de Elbaph se revelaron recién en el episodio 1169 del anime de Crunchyroll. Pero, ¿quién es exactamente este hombre? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que, en su debut animado, Gaban retó a Luffy por la posesión de la llave que libera a Loki, el “Príncipe maldito” de Elbaph.

Así, en lugar de entregarla sin más, el anciano le planteó a nuestro protagonista una prueba de carácter antes de confiarle algo tan delicado.

Entonces, se espera que el siguiente capítulo, titulado “Get the Key! Luffy vs. Scopper Gaban” (en español: “Consigue la llave - Luffy vs. Scopper Gaban”), profundice en este enfrentamiento y en la personalidad del propio Gaban.

A continuación, mira el tráiler del episodio 1170 de “One Piece”:

¿QUIÉN ES SCOPPER GABAN DE “ONE PIECE”?

¡Atención, SPOILERS ! Scopper Gaban es un exmiembro de los Piratas de Roger, la tripulación que comandó Gol D. Roger antes de convertirse en el Rey de los Piratas.

Según la wiki oficial de la franquicia, en el pasado, él se caracterizaba por su contextura alta y atlética, cabello negro largo, piel bronceada y un par de tatuajes, además de sus memorables lentes redondos y oscuros.

Cabe resaltar que su primera aparición se remonta a los flashbacks de Buggy, en los capítulos iniciales del manga de Eiichirō Oda.

Sin embargo, de acuerdo con GameRant, su presentación formal en la trama recién llegó con el capítulo 1139 de la obra original, dentro del arco de Elbaph.

¿QUÉ LUGAR OCUPÓ SCOPPER GABAN ENTRE LOS PIRATAS DE ROGER EN “ONE PIECE”?

Gaban es mostrado en la historia como la “mano izquierda” del Rey de los Piratas, en un rango de importancia similar al de Silvers Rayleigh, el primer oficial de la tripulación.

Además, estuvo presente en la batalla de Edd War contra Shiki, participó del enfrentamiento de tres días y tres noches contra los Piratas de Barbablanca y tuvo un cruce directo con Kozuki Oden.

Eventualmente, tras la disolución de los Piratas de Roger, Gaban se instaló en Elbaph, donde formó una familia junto a Ripley y tuvo un hijo llamado Collun.

¿QUÉ TAN FUERTE ES SCOPPER GABAN EN “ONE PIECE”?

Gaban pelea con un par de hachas y no posee ninguna fruta del diablo, así que toda su fuerza proviene del manejo del Haki.

Por otro lado, es apodado el “Devorador de Montañas” luego de un episodio en el que, él solo, enfrentó a cientos de enemigos para proteger a un Roger enfermo.

En este contexto, el combate fue tan devastador que la montaña en la que se encontraba quedó completamente arrasada, sin un solo árbol en pie.

De esta manera, su hazaña lo convirtió en una leyenda incluso para otros personajes de la franquicia.

Importante: en la versión original japonesa, el personaje tiene la voz de Toshiyuki Morikawa; en el doblaje al inglés, la de Ian Sinclair.

El pirata Scopper Gaban fue miembro de la mítica tripulación de Gol D. Roger en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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