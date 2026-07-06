Justo cuando la trama de “One Piece” estaba en su punto más alto en el arco de Elbaph, el anime de Crunchyroll entró en receso para darle paso al especial “One Piece: Heroines”, algo que agarró a más de un fan con las expectativas por las nubes. Así, si te estás preguntando qué va a pasar ahora con la historia principal de la serie, cuándo se estrena el episodio 1169 y cómo podrás verlo sin mayores inconvenientes, aquí te explico todo lo que debes saber al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que, durante el 2026, Toei Animation hizo que el show televisivo adoptara un formato estacional, con temporadas de 26 episodios divididas en dos tandas de 13.

De esta manera, el cambio busca darle más margen al manga de Eiichiro Oda y evitar los problemas de ritmo que arrastraba la adaptación en años anteriores.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”?

El título oficial del episodio 1169 de “One Piece” es “The Legend Lurking in Elbaph - The Identity of the Mountain-Eater” (en español: “La leyenda que acecha en Elbaph: la identidad del Devorador de Montañas”).

En ese sentido, la trama retoma justo donde quedó el capítulo anterior, con la tripulación de Luffy buscando el camino hacia el lugar donde está encadenado Loki.

En su travesía, el grupo llega hasta un castillo que aparece destruido, como si hubiera sido escenario de un ataque reciente.

Ahí, un misterioso personaje conocido como “Ya-san” da la cara y se revela como Scopper Gaban, el histórico brazo derecho de Gol D. Roger, apodado justamente “el Devorador de Montañas” por una hazaña legendaria entre piratas.

Y, en este contexto, la disputa por una llave clave para liberar a Loki desata un enfrentamiento inminente entre Gaban, Luffy y Zoro.

De esta forma, el capítulo 1169 abre la puerta a un tramo cargado de revelaciones sobre el Harley, el texto sagrado de Elbaph, y su conexión con el Siglo Vacío.

Asimismo, se espera que la figura de Loki y su papel dentro de la historia del reino sigan tomando protagonismo, mientras el conflicto con el Gobierno Mundial escala.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1169 de “One Piece” se transmite en Japón el domingo 12 de julio del 2026 por Fuji TV.

Por otro lado, a nivel internacional, Crunchyroll lo estrena el mismo día, alrededor de las 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET).

Horario por países:

Horario Países México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 12 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 12 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 12 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 12 de julio España 6:00 p.m. del domingo 12 de julio

Luffy vistiendo un casco vikingo y Zoro, con gafas y un traje verde, en el episodio 1169 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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