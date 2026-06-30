“One Piece” lleva años acostumbrándonos a hablar de cifras que parecen sacadas de otra dimensión. Sin embargo, a finales de junio del 2026, el protagonista de la conversación en redes sociales fue otro. Y es que “Hunter × Hunter”, el manga que pasó casi cuatro años entre pausas y regresos, ahora se cuela en un club bastante exclusivo dentro del catálogo de Shueisha: el de las 100 millones de copias. Así, si te preguntas qué otros títulos forman parte de esta lista, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que Shueisha es una editorial japonesa que concentra algunas de las franquicias más influyentes del manga moderno, publicadas históricamente en la revista Weekly Shonen Jump.

De esta manera, su público combina lectores de toda la vida con una generación más joven que llega a las obras a través de sus adaptaciones animes.

¿QUÉ MANGAS DE SHUEISHA HAN SUPERADO LOS 100 MILLONES DE COPIAS?

Según el comunicado de Shueisha, recogido por Oricon, los títulos de la editorial que han superado los 100 millones de copias en circulación son:

1. “Kochikame”: comedia policial que sigue el día a día de una caótica comisaría de barrio en Tokio, con un protagonista experto en meterse en problemas.

comedia policial que sigue el día a día de una caótica comisaría de barrio en Tokio, con un protagonista experto en meterse en problemas. 2. “Dragon Ball”: aventura de acción que acompaña a Gokú desde niño, mientras entrena artes marciales, busca las esferas del dragón y defiende la Tierra de amenazas cada vez mayores.

aventura de acción que acompaña a Gokú desde niño, mientras entrena artes marciales, busca las esferas del dragón y defiende la Tierra de amenazas cada vez mayores. 3. “JoJo’s Bizarre Adventure”: saga multigeneracional sobre la familia Joestar, cuyos herederos combaten fuerzas sobrenaturales en distintas épocas con poderes y estilos visuales muy marcados.

saga multigeneracional sobre la familia Joestar, cuyos herederos combaten fuerzas sobrenaturales en distintas épocas con poderes y estilos visuales muy marcados. 4. “Slam Dunk”: manga deportivo centrado en Hanamichi Sakuragi, un adolescente problemático que encuentra en el básquet escolar una forma de cambiar su vida y aprender a trabajar en equipo.

manga deportivo centrado en Hanamichi Sakuragi, un adolescente problemático que encuentra en el básquet escolar una forma de cambiar su vida y aprender a trabajar en equipo. 5. “One Piece”: historia de piratas donde Monkey D. Luffy recorre un vasto mundo de islas y poderes sobrenaturales para encontrar el legendario tesoro One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas.

6. “Naruto”: relato de crecimiento de Naruto Uzumaki, un ninja marginado que sueña con ser líder de su aldea mientras enfrenta amenazas y descubre el origen de su poder interior.

relato de crecimiento de Naruto Uzumaki, un ninja marginado que sueña con ser líder de su aldea mientras enfrenta amenazas y descubre el origen de su poder interior. 7. “Bleach”: serie de acción sobrenatural protagonizada por Ichigo Kurosaki, un adolescente que obtiene poderes de shinigami y se ve obligado a proteger a los vivos y a las almas de distintos enemigos.

serie de acción sobrenatural protagonizada por Ichigo Kurosaki, un adolescente que obtiene poderes de shinigami y se ve obligado a proteger a los vivos y a las almas de distintos enemigos. 8. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”: la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se une a un grupo cazademonios para vengar a su familia y buscar una cura para su hermana convertida en demonio.

la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se une a un grupo cazademonios para vengar a su familia y buscar una cura para su hermana convertida en demonio. 9. “Kingdom”: épico relato ambientado en la antigua China, centrado en la guerra de unificación entre reinos y en el ascenso de jóvenes soldados y estrategas en el campo de batalla.

épico relato ambientado en la antigua China, centrado en la guerra de unificación entre reinos y en el ascenso de jóvenes soldados y estrategas en el campo de batalla. 10. “My Hero Academia”: manga que se desarrolla en un mundo donde casi todos tienen súper poderes y sigue a Izuku Midoriya, un chico nacido sin habilidades que intenta convertirse en héroe profesional.

manga que se desarrolla en un mundo donde casi todos tienen súper poderes y sigue a Izuku Midoriya, un chico nacido sin habilidades que intenta convertirse en héroe profesional. 11. “Jujutsu Kaisen”: la oscura historia de Yuji Itadori, estudiante que entra al universo de los hechiceros al absorber una maldición poderosa y que debe luchar contra espíritus y amenazas sobrenaturales.

la oscura historia de Yuji Itadori, estudiante que entra al universo de los hechiceros al absorber una maldición poderosa y que debe luchar contra espíritus y amenazas sobrenaturales. 12. “Hunter × Hunter": aventura que inicia con Gon Freecss, un niño que busca convertirse en cazador para encontrar a su padre, en un mundo de pruebas extremas, contratos peligrosos y poderes especializados.

Es decir, el catálogo de mangas centenarios de Shueisha reúne tanto a clásicos de los 90’s como a fenómenos recientes.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “HUNTER × HUNTER" EN ESTE GRUPO?

El pasado lunes 29 de junio del 2026, el manga “Hunter × Hunter" de Yoshihiro Togashi fue confirmado como el más reciente en sumarse a esta marca.

Importante: para llegar a la cifra de las 100 millones de copias, el conteo considera tanto ediciones digitales como físicas.

La portada del volumen 1 del manga "Hunter × Hunter", una de las obras más célebres del autor Yoshihiro Togashi (Foto: VIZ Media / Shueisha)

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