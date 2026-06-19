“Hunter x Hunter” ha sido un éxito rotundo tanto a nivel comercial como crítico. De hecho, es considerada una de las obras más influyentes del género y destaca especialmente por la complejidad de su narrativa y su sistema de poderes. El manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi ha vendido más de 78 millones de copias solo en Japón, e incluso ha rivalizado en ventas con gigantes de la industria como “One Piece”. Debido a su éxito, cuenta con dos adaptaciones al anime, la versión clásica de 1999 y el remake de 2011.

Sin embargo, actualmente los fans de la historia que sigue a Gon Freecss, un niño de 12 años que decide convertirse en Cazador para encontrar a su padre, un legendario explorador que lo abandonó, y que en su travesía, aprueba un examen letal y forja una fuerte amistad con Killua, Kurapika y Leorio, no cuentan con el anime ni con el manga.

El anime de Madhouse terminó el 23 de septiembre de 2014 con el episodio 148, titulado “Pasado x y x Futuro”, y adaptó la historia hasta el capítulo 339 del material original. Mientras que el manga “Hunter x Hunter” entró en pausa en diciembre de 2024, específicamente tras la publicación del capítulo 410.

Esta escena del manga "Hunter x Hunter" corresponde al capítulo 402 de la obra creada por Yoshihiro Togashi (Foto: Shueisha)

¿CUÁNDO REGRESA EL MANGA “HUNTER X HUNTER”?

Tras una larga pausa de casi dos años, debido a que Yoshihiro Togashi sufre de dolores crónicos severos en la espalda que le impiden sentarse a dibujar por periodos prolongados, la revista Weekly Shonen Jump anunció el regreso de la serialización semanal de “Hunter x Hunter”.

El capítulo 411 de “Hunter x Hunter” se estrena el lunes 29 de junio de 2026 (dentro del número #31 de la revista). Para celebrar el fin del hiatus de 18 meses, el capítulo debut contará con una página central a color dedicada a Kurapika y la tensa situación a bordo de la Ballena Negra.

Además, el 3 de julio de 2026 saldrá a la venta en Japón el nuevo volumen recopilatorio, que incluirá los capítulos del 391 al 400, abarcando la guerra de mafias y el esperado pasado del Genei Ryodan.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE EL ESPERADO REGRESO DE “HUNTER X HUNTER”?

Gracias a las publicaciones de Togashi en redes sociales, los fans pueden estar tranquilos porque el mangaka ha confirmado varios nuevos capítulos de “Hunter x Hunter”. Señaló que ya completó el entintado hasta el capítulo 430 y los manuscritos hasta el capítulo 421.

Por lo tanto, con 20 episodios listos es poco probable que se produzca otra larga pausa en los próximos meses.

Shonen Jump también compartió la sinopsis del capítulo 411 de “Hunter x Hunter”: “¡Una batalla por la sucesión real rodeada de malicia! ¡Páginas centrales a color para conmemorar la publicación del último capítulo y el lanzamiento del último volumen! ¡La batalla por el trono se intensifica! ¿Qué harán Kurapika y sus aliados...?!”

Aunque el manga de "Hunter x Hunter" regresará en junio de 2026, no hay noticias de una nueva adaptación al anime (Foto: Madhouse)

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