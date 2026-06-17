Definitivamente, el 2026 es un gran año para “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria”), exitosa serie que ha alcanzado el primer puesto en rankings de plataformas de anime y mantiene valoraciones altas. No solo prepara el terreno para la esperada tercera temporada, que se dividirá en dos partes y empezará en octubre, también estrenará en cines un largometraje inédito escrito por la autora original de las novelas, Natsu Hyuuga. A esto se suma un nuevo proyecto que ya está disponible de manera gratuita.

La serie que fue premiada como el “Mejor Anime de Drama” en los Crunchyroll Anime Awards narra la historia de Maomao, una joven boticaria que resuelve misterios en la corte imperial usando sus conocimientos científicos. En los nuevos episodios, la protagonista dejará atrás el palacio interior para adentrarse en un territorio desconocido y políticamente inestable.

Una vez más, Maomao se verá envuelta en conspiraciones políticas que amenazan directamente el equilibrio de poder del imperio. Además, la dinámica con Jinshi cambiará drásticamente tras revelarse su verdadera identidad y su estatus real.

En la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", la trama dará un giro drástico al trasladar a Maomao y Jinshi fuera de la comodidad del Palacio Imperial hacia la Capital Occidental (Foto: TOHO animation)

EL PRIMER VIDEOJUEGO DE “THE APOTHECARY DIARIES”

Mientras esperas la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” puedes probar el primer videojuego oficial en línea de la serie, “The Apothecary Diaries: Palace Chronicles” (“Los diarios de la boticaria: Crónicas del palacio”), donde los jugadores podrán entrenar a Maomao y resolver diversos casos en el palacio.

El juego de simulación, gestión y entrenamiento de formato gratuito (free-to-play) con compras opcionales dentro de la aplicación fue desarrollado por la plataforma de juegos en línea G123 y se lanzó globalmente en inglés el 15 de junio de 2026.

“The Apothecary Diaries: Palace Chronicles” incluye un original sistema de “Consultorio Médico” donde los jugadores pueden usar objetos del juego para mejorar y desarrollar sus instalaciones.

El nuevo videojuego también permite reclutar personajes conocidos del anime, como Jinshi y Gaoshun, para recolectar hierbas y materiales para crear medicinas y obtener otras recompensas. Mientras que Xiaolan y Yinghua contribuyen al desarrollo de la enfermería.

Más detalles sobre el videojuego de “The Apothecary Diaries”

De acuerdo con la descripción de “The Apothecary Diaries: Palace Chronicles”, “en este juego, acompaña a la protagonista Maomao mientras recorre la Corte Imperial y el distrito de placer, resolviendo misteriosos incidentes uno tras otro. Usa sus conocimientos de boticario y sus medicinas cuidadosamente preparadas para resolver casos y avanzar por cada nivel de este apasionante juego de simulación.”

Este videojuego es para navegador, así que también se puede jugar en smartphones, tabletas o PC sin necesidad de descarga. Es importante recalcar que aunque es gratuito, incluye compras opcionales.

Una de las principales actividades de "The Apothecary Diaries: Palace Chronicles" es colectar hierbas medicinales, elaborar medicinas y actualizar el sistema original de la "Oficina Médica" (Foto: OLM / TOHO animation)

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