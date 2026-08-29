“Infinity Castle” es considerado el clímax y uno de los arcos más importantes de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ya que abarca el inicio de la batalla final contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores. Por lo tanto, la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge lleva el mismo nombre, a pesar de que no es el último arco de la obra original. Aunque concentra el mayor peso emocional y de acción, la historia concluye formalmente con el breve arco de la Cuenta regresiva al amanecer.
Además, se trata del arco más largo del manga con 44 capítulos llenos de revelaciones y combates extremos. “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) incluyó emocionantes batallas y emotivos momentos. Mientras que la esperada secuela promete enfrentamientos más intensos y brutales.
Una de las razones de esto último es que los cazadores se enfrentarán a algunos de los demonios más poderosos de la serie. De hecho, “Infinity Castle” incluye a personajes más fuertes que Tanjiro Kamado, entre Lunas Superiores y Hashiras.
LOS PERSONAJES MÁS FUERTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”
Aunque Yoriichi Tsugikuni es el cazador de demonios más poderoso que ha existido, el creador de todos los estilos de respiración en “Kimetsu no Yaiba” y estuvo a punto de matar a Muzan, el rey de los demonios, no aparece en esta lista porque está muerto desde hace siglos y no participa físicamente en el arco del Castillo Infinito. Únicamente aparece de forma espiritual y a través de flashbacks.
1. Muzan Kibutsuji
El Rey de los Demonios lidera esta lista debido a que su poder bruto, velocidad y capacidad de regeneración instantánea superan por completo a Tanjiro Kamado y al resto de Cazadores.
“Demon Slayer: Infinity Castle” empieza con Muzan Kibutsuji refugiándose en las profundidades del Castillo Infinito dentro de un capullo carnoso para recuperarse tras la explosión de la mansión Ubuyashiki y el ataque con el veneno de Lady Tamayo.
2. Kokushibo (Luna Superior 1)
Se trata del demonio más fuerte después de Muzan. Debido a su dominio de la Respiración de la Luna, sus siglos de experiencia en combate y su increíble resistencia, es muy superior en un combate uno contra uno. Por lo tanto, en la secuela de Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya se unirán para enfrentarlo.
3. Gyomei Himejima (Pilar de la Roca)
Gyomei Himejima es el pilar (Hashira) vivo más fuerte. Posee una capacidad física descomunal que supera por mucho a la del resto de los cazadores. Además, despierta la Marca de Cazador y el Mundo Transparente, lo que eleva su nivel de combate a la par de las lunas superiores más fuertes.
4. Doma (Luna Superior 2)
Doma es el tercer demonio más fuerte de todo el universo de “Kimetsu no Yaiba”, solo por detrás de Kokushibo y el propio Muzan. Su arte de sangre demoníaca basado en hielo pulverizado destruye los pulmones de los cazadores, lo que neutraliza las respiraciones. Además, supera la velocidad y el alcance de Tanjiro.
5. Akaza (Luna Superior 3)
A pesar de que Tanjiro logra cortarle la cabeza con la ayuda de Giyu Tomioka en la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Akaza fue superior en fuerza física y velocidad pura. Únicamente, fue derrotado porque decidió detener su regeneración tras recordar su vida humana.
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