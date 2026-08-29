“Infinity Castle” es considerado el clímax y uno de los arcos más importantes de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ya que abarca el inicio de la batalla final contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores. Por lo tanto, la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge lleva el mismo nombre, a pesar de que no es el último arco de la obra original. Aunque concentra el mayor peso emocional y de acción, la historia concluye formalmente con el breve arco de la Cuenta regresiva al amanecer.

Además, se trata del arco más largo del manga con 44 capítulos llenos de revelaciones y combates extremos. “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) incluyó emocionantes batallas y emotivos momentos. Mientras que la esperada secuela promete enfrentamientos más intensos y brutales.

Una de las razones de esto último es que los cazadores se enfrentarán a algunos de los demonios más poderosos de la serie. De hecho, “Infinity Castle” incluye a personajes más fuertes que Tanjiro Kamado, entre Lunas Superiores y Hashiras.

LOS PERSONAJES MÁS FUERTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Aunque Yoriichi Tsugikuni es el cazador de demonios más poderoso que ha existido, el creador de todos los estilos de respiración en “Kimetsu no Yaiba” y estuvo a punto de matar a Muzan, el rey de los demonios, no aparece en esta lista porque está muerto desde hace siglos y no participa físicamente en el arco del Castillo Infinito. Únicamente aparece de forma espiritual y a través de flashbacks.

1. Muzan Kibutsuji

El Rey de los Demonios lidera esta lista debido a que su poder bruto, velocidad y capacidad de regeneración instantánea superan por completo a Tanjiro Kamado y al resto de Cazadores.

“Demon Slayer: Infinity Castle” empieza con Muzan Kibutsuji refugiándose en las profundidades del Castillo Infinito dentro de un capullo carnoso para recuperarse tras la explosión de la mansión Ubuyashiki y el ataque con el veneno de Lady Tamayo.

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Muzan, el Rey de los Demonios, tiene un poder bruto y de regeneración que supera a cualquier cazador (Foto: Ufotable)

2. Kokushibo (Luna Superior 1)

Se trata del demonio más fuerte después de Muzan. Debido a su dominio de la Respiración de la Luna, sus siglos de experiencia en combate y su increíble resistencia, es muy superior en un combate uno contra uno. Por lo tanto, en la secuela de Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya se unirán para enfrentarlo.

En el universo de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Kokushibo es la﻿ Luna Superior Uno y la mano derecha de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

3. Gyomei Himejima (Pilar de la Roca)

Gyomei Himejima es el pilar (Hashira) vivo más fuerte. Posee una capacidad física descomunal que supera por mucho a la del resto de los cazadores. Además, despierta la Marca de Cazador y el Mundo Transparente, lo que eleva su nivel de combate a la par de las lunas superiores más fuertes.

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Gyomei Himejima utiliza la Respiración de la Roca y pelea con un hacha de hierro y unmazo con púas unidos por una larga cadena (Foto: Ufotable)

4. Doma (Luna Superior 2)

Doma es el tercer demonio más fuerte de todo el universo de “Kimetsu no Yaiba”, solo por detrás de Kokushibo y el propio Muzan. Su arte de sangre demoníaca basado en hielo pulverizado destruye los pulmones de los cazadores, lo que neutraliza las respiraciones. Además, supera la velocidad y el alcance de Tanjiro.

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma es el tercer demonio más fuerte, solo detrás de Kokushibo y Muzan Kibutsuji. Utiliza un par de abanicos dorados afilados con grabados de loto (Foto: Ufotable)

5. Akaza (Luna Superior 3)

A pesar de que Tanjiro logra cortarle la cabeza con la ayuda de Giyu Tomioka en la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Akaza fue superior en fuerza física y velocidad pura. Únicamente, fue derrotado porque decidió detener su regeneración tras recordar su vida humana.

Aunque Akaza muere en la primera parte de "Demon Slayer: Infinity Castle", era más fuerte que sus rivales (Foto: Ufotable)

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