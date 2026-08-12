La segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) promete una guerra total y sin tregua con combates altamente emotivos y brutales. La segunda película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge se enfocará en enfrentamientos cruciales de los Cazadores de Demonios contra las Lunas Superiores más poderosas, entre ellos Kokushibo, quien es el más fuerte después de Muzan Kibutsuji.

Aunque la producción del largometraje, que adaptará de forma directa los momentos más crudos y dinámicos del cierre de la obra original, está activa, aún no se conocen muchos detalles de la esperada película. No obstante, después de la llegada de la primera entrega a Crunchyroll y otras plataformas de streaming, se espera que pronto se realicen los primeros anuncios.

Mientras los fans esperan novedades en la Jump Festa 2027, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de diciembre de 2026, estos son los datos más importantes que se conocen hasta el momento sobre la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Kokushibo (la Primera Luna Superior) será el rival más poderoso a vencer en la esperada secuela de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

LO QUE DEBES SABER SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2

1. “Demon Slayer: Infinity Castle II” no se estrenará en 2026

Aunque “Demon Slayer: Infinity Castle” aún no tiene fecha de estreno oficial, los ejecutivos de Crunchyroll y el estudio Ufotable han confirmado que no llegará a los cines durante 2026. Reportes de la industria e indicadores de producción apuntan a un lanzamiento global en cines para mediados de 2027.

2. Tanjiro no tendrá una gran batalla

Aunque el evento principal de la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” fue la batalla de Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra Akaza (Luna Superior 3), el protagonista no luchará en la secuela.

De acuerdo con el material original, tras el brutal y desgarrador combate contra Akaza, donde forzó sus límites al máximo para decapitarlo, Tanjiro, al igual que Giyu, termina con heridas de gravedad extrema y cae completamente inconsciente. Por lo tanto, mientras sus compañeros pelean, él tendrá que recuperarse para el combate final.

Después de enfrentar a Akaza en "Demon Slayer: Infinity Castle", Tanjiro Kamado quedó con heridas graves, así que no luchará en la siguiente película (Foto: Ufotable)

3. Las batallas de “Demon Slayer: Infinity Castle” - Parte 2

La primera película solo incluyó tres batallas importantes, así que aún restan otros enfrentamientos igual de emocionantes. Estas son las peleas que se esperan en la nueva película anime:

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Doma

Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro vs. Nakime

Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya vs. Kokushibo

4. Los capítulos del manga que adaptará “Demon Slayer: Infinity Castle 2”

Aunque esta información tampoco se ha confirmado, las próximas batallas permiten determinar los capítulos del manga que se adaptarán en la segunda película de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Por lo tanto, la secuela adaptará desde la mitad del capítulo 157 hasta el capítulo 180 de la obra de Koyoharu Gotouge.

5. Infinity Castle no es el último arco

El arco del Castillo Infinito abarca 44 capítulos, de los cuales solo 17 se adaptaron en la primera película. Si la secuela adapta los 27 capítulos que completan este arco, la última película debería adaptar los 22 capítulos restantes que corresponden al Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer (Sunrise Countdown Arc), que abarca desde el capítulo 184 hasta el 205 del manga y representa el clímax absoluto de la batalla contra el rey de los demonios, Muzan Kibutsuji.

Tanjiro y los otros Cazadores de Demonios se enfrentarán al rey de los demonios, Muzan Kibutsuji, en la tercera y última película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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